سرعات جديدة على 3 طرق رئيسية بأبوظبي من 9 فبراير
أعلنت هيئة النقل في أبوظبي يوم الأربعاء عن تغييرات في حدود السرعة على ثلاثة طرق رئيسية في الإمارة. سيبدأ تطبيق تخفيض السرعة اعتبارًا من 9 فبراير.
قالت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية إن تخفيض حدود السرعة القصوى يهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق. وحثت اللجنة السائقين على الالتزام بالحدود المحدثة حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
بموجب اللوائح الجديدة، الطرق الثلاثة التي تم تخفيض السرعة عليها هي كالتالي:
طريق أبوظبي-العين (E22) — في كلا الاتجاهين من تقاطع النهضة إلى تقاطع بني ياس، تم تخفيض الحد الأقصى للسرعة من 160 كم/ساعة إلى 140 كم/ساعة.
تقاطع بني ياس حتى مجمع الجسر في كلا الاتجاهين سيشهد تخفيض الحد من 140 كم/ساعة إلى 120 كم/ساعة.
طريق الروضة (E30) في كلا الاتجاهين تم تغييره من 120 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة.
تأتي هذه التغييرات في أعقاب سلسلة من تحديثات السلامة المرورية السابقة في العاصمة، حيث تواصل السلطات جهودها للحد من الحوادث والمخاطر على الطرق. في أبريل 2025، خفضت أبوظبي للتنقل حدود السرعة على طريقين سريعين رئيسيين آخرين:
شهد طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي (E11) انخفاضًا في حده من 160 كم/ساعة إلى 140 كم/ساعة.
تم تخفيض طريق أبوظبي-سويحان (E20) من 120 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة.
كما رفعت السلطات نظام الحد الأدنى للسرعة البالغ 120 كم/ساعة على طريق الشيخ محمد بن راشد (E311)، بهدف تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة الشاحنات الثقيلة. الآن، لم يعد السائقون مطالبين بالحفاظ على سرعة دنيا تبلغ 120 كم/ساعة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى إلغاء غرامات بقيمة 400 درهم مرتبطة بعدم الالتزام بالحد الأدنى للسرعة.
اعتبارًا من أكتوبر 2025، طبقت السلطات نظامًا متغيرًا للحد الأقصى للسرعة في شارع الشيخ زايد بن سلطان، والذي يعدل الحدود ديناميكيًا بناءً على ظروف الطريق في الوقت الفعلي مثل الازدحام أو الحوادث أو مناطق العمل أو الطقس. يتصل نظام VSL بنظام تحكم مركزي يتلقى البيانات من أجهزة الاستشعار أو كاميرات المرور.