سرعات جديدة على 3 طرق رئيسية بأبوظبي من 9 فبراير

اعتبارًا من أكتوبر 2025، طبقت السلطات نظامًا متغيرًا للحد الأقصى للسرعة في شارع الشيخ زايد بن سلطان، والذي يعدل الحدود ديناميكيًا بناءً على ظروف الطريق في الوقت الفعلي مثل الازدحام أو الحوادث أو مناطق العمل أو الطقس. يتصل نظام VSL بنظام تحكم مركزي يتلقى البيانات من أجهزة الاستشعار أو كاميرات المرور.