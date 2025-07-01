سديم مذهل في سماء الإمارات

في مشهد فلكي مذهل، رصد مصورو جمعية الإمارات الفلكية سديماً في سماء الإمارات، وذلك في المناطق الجبلية الشرقية من الدولة.
تقع سديم الهلال (NGC 6888)، المعروف أيضًا باسم كالدويل 27-شاربلس 105، في كوكبة الدجاجة، على بعد حوالي 5000 سنة ضوئية من الأرض.
وتم رصد السديم وتصويره بدقة عالية، بحسب ما أفاد به تميم التميمي، عضو الجمعية والمصور الفلكي.
وفي حديثه لوكالة أنباء الإمارات، كشف إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات الفلكية، أن السديم تشكل نتيجة رياح قوية من نجم وولف رايت، WR 136، الذي اصطدم بالمواد التي قذفها النجم خلال مرحلة العملاق الأحمر.
تتشكل هذه الفقاعة الغازية الكبيرة المكونة من الهيدروجين والأكسجين المتأين وتظهر بتفاصيل دقيقة عند تصويرها باستخدام تقنيات المجال الضيق.
تمت عمليات الرصد على مدى 10 ساعات باستخدام مرشحات H-alpha وO3، وتمت معالجة الصورة وفقًا لوضع اللون العلمي HOO، والذي يظهر بوضوح الاختلافات الكيميائية داخل السديم.
وأضاف الجروان أنه تم التقاط الصور بكاميرا ZWO ASI183MM Pro المبردة باستخدام تلسكوب Explore Scientific 152mm David H. Levy Comet Hunter Maksutov-Newtonian على حامل iOptron HAE43، مع توجيه ASIAir Plus، في حين تم إجراء المعالجة النهائية باستخدام PixInsight وPhotoshop.
وفي إنجاز مهم لعلماء الفلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلط هذه الرؤية الضوء على التزام مصوري الفلك الإماراتيين بمراقبة وتصوير الأجرام السماوية العميقة على الرغم من التحديات المناخية في المناطق الجبلية أو الصحراوية، حيث تصل درجات الحرارة ليلاً خلال فترة التصوير في بعض الأحيان إلى ما بين 36 و40 درجة مئوية.