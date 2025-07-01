سديم مذهل في سماء الإمارات

وفي إنجاز مهم لعلماء الفلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلط هذه الرؤية الضوء على التزام مصوري الفلك الإماراتيين بمراقبة وتصوير الأجرام السماوية العميقة على الرغم من التحديات المناخية في المناطق الجبلية أو الصحراوية، حيث تصل درجات الحرارة ليلاً خلال فترة التصوير في بعض الأحيان إلى ما بين 36 و40 درجة مئوية.