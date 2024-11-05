سديم الشبح يظهر في سماء أبو ظبي
تم رصد سديم الشبح في سماء الإمارات ، وهو ظاهرة فلكية تقع على بعد 1470 سنة ضوئية، وقد تم تسميتها بهذا الاسم بسبب شكله الذي يشبه الشبح الكرتوني.
واستغرق التقاط الصورة، من مرصد الخاتم الفلكي باستخدام تلسكوب أساسي مقاس 14 بوصة، 43.5 ساعة.
وسديم الشبح هو سديم انعكاسي يقع في كوكبة الملتحمة، وهو عبارة عن مجموعة من الغاز والغبار الكوني الذي يتوهج عن طريق عكس ضوء النجوم القريبة. وهذا على النقيض من السدم الانبعاثية التي يمكن أن تتوهج من تلقاء نفسها.
في هذه الصورة، يمكن رؤية العديد من النجوم الساطعة التي تعكس ضوءها على السديم، مما يجعلها تبدو ذات لون بني مصفر.
ويستغرق الضوء عامين للسفر من أحد طرفي السديم إلى الطرف الآخر، وما يميز هذه السديم هو التكوين الموجود على يسار الصورة، والذي يشبه شكل أشخاص صغار يرفعون أيديهم إلى الأعلى.
تم التقاط الصورة باستخدام بعد بؤري قدره 2737 ملم، وتراوحت كمية التلوث الضوئي في منطقة الرصد بين 6 و 7.
وتم التقاط ما مجموعه 870 صورة، على مدى مدة زمنية قدرها 43.5 ساعة، لسحابة الشبح، والتي تتضمن 593 صورة باستخدام فلتر (الإضاءة)، مدة كل منها 3 دقائق، بإجمالي 20 ساعة؛ و133 صورة باستخدام الفلتر الأحمر، بإجمالي 6.7 ساعات؛ و71 صورة باستخدام الفلتر الأخضر، بإجمالي 3.6 ساعات؛ و73 صورة باستخدام الفلتر الأزرق، بإجمالي 3.7 ساعات.