سديم الشبح يظهر في سماء أبو ظبي

وسديم الشبح هو سديم انعكاسي يقع في كوكبة الملتحمة، وهو عبارة عن مجموعة من الغاز والغبار الكوني الذي يتوهج عن طريق عكس ضوء النجوم القريبة. وهذا على النقيض من السدم الانبعاثية التي يمكن أن تتوهج من تلقاء نفسها.