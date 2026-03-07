سحب "يوم الحظ" في يانصيب الإمارات يعلن عن 8,299 فائزاً جديداً

من تسوية الديون القديمة إلى تحقيق أهداف جديدة، يمنح "يانصيب الإمارات" آلاف المقيمين فرصة لتحقيق أحلامهم.
وكما هو الحال في مساء كل سبت، أُعلنت نتائج سحب "يوم الحظ" رقم 260307 لليانصيب الإماراتي — وهي اللحظة التي ينتظرها اللاعبون بفارغ الصبر في جميع أنحاء الدولة، حيث تستمر اللعبة في جذب اهتمام كبير.
تبلغ الجائزة الكبرى لسحب "يوم الحظ" حالياً 30 مليون درهم، ويُقام السحب أسبوعياً في تمام الساعة 8:30 مساءً. أما الجائزة الثانية فتبلغ 5 ملايين درهم، والجائزة الثالثة 100,000 درهم، تليها 1,000 درهم للمركز الرابع، و100 درهم للجائزة الخامسة.
للفوز بالجائزة الكبرى، يجب على اللاعبين مطابقة جميع الأرقام السبعة الموجودة في تذكرتهم — وهي أرقام "يوم الحظ" الستة بالإضافة إلى رقم "شهر الحظ" المنفرد. وفي حال وجود أكثر من تذكرة فائزة بالجائزة الكبرى، يتم تقسيم الجائزة بالتساوي بين جميع حاملي التذاكر الفائزة المؤهلين.
فازت ثلاثة معرفات (IDs) لـ "فرصة الحظ" بمبلغ 100,000 درهم لكل منها، وهي:
CV7218771
DI8588080
BN3824781
بلغ إجمالي عدد الفائزين هذا الأسبوع 8,299 فائزاً؛ حيث فاز أربعة أشخاص بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم، بينما حصل 87 شخصاً على 1,000 درهم لكل منهم، وفاز أكثر من 8,200 شخص بمبلغ 100 درهم لكل واحد.
قصص النجاح
خلال البث المباشر، شارك المغترب الهندي "أنيلكومار بولا" — الفائز الأول والوحيد بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم — كيف استخدم خدمة الاختيار العشوائي لشراء 12 تذكرة، لكن إحداها كانت مميزة لأنها حملت تاريخ ميلاد والدته. كما شارك مغتربان هنديان آخران، هما "أنانث بيرومالسامي" و"جاغان بابو فارغيز"، واللذان فاز كل منهما بمبلغ مليون درهم، آمالهما وأحلامهما المستقبلية.
منذ انطلاقه بسحب واحد فقط، توسع "يانصيب الإمارات" خلال العام الماضي لتشمل محفظته 20 تجربة ألعاب. وتضم هذه المجموعة سحب "يوم الحظ" الشهير، وألعاباً يومية مثل "Pick 3" و"Pick 4" وتوقعات الألوان (Color Prediction)، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من بطاقات "امسح واربح" والألعاب الإلكترونية الفورية.
وفي يوم الجمعة، تم الإعلان عن عشرة فائزين في كل من لعبتي "Pick 3" و"Pick 4".
في لعبة Pick 3: فاز خمسة أشخاص بالجائزة الكبرى وقدرها 2,500 درهم، وفاز خمسة آخرون بالجائزة الثانية وقدرها 850 درهماً. (يتطلب الفوز بالجائزة الكبرى مطابقة الأرقام الثلاثة المختارة تماماً).
في لعبة Pick 4: فاز لاعبان بمبلغ 25,000 درهم لكل منهما بعد مطابقة الأرقام الأربعة، بينما حصل عشرة آخرون على 1,000 درهم.