سحب وأمطار متوقعة على مناطق متفرقة في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي لحالة الطقس أن تكون سماء الإمارات غائمة جزئياً إلى غائمة يوم الأحد 28 ديسمبر.
كما أن هناك فرصة لتكون بعض السحب الركامية المصاحبة لسقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.
ستتراوح درجات الحرارة بين 9 و27 درجة مئوية؛ ومن المتوقع أن تسجل العاصمة أبوظبي ودبي درجات حرارة صغرى تصل إلى 19 و17 درجة مئوية على التوالي.
يُتوقع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/ساعة، وقد تصل هباتها إلى 35 كم/ساعة.
يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.