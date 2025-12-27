سحب وأمطار متوقعة على مناطق متفرقة في الإمارات

يُتوقع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/ساعة، وقد تصل هباتها إلى 35 كم/ساعة.