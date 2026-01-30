سحب منخفضة وفرصة لتشكل الضباب بنهاية يناير في الإمارات

سيكون البحر مضطرباً أحياناً في الصباح، ويصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ستبلغ درجات الحرارة العظمى في الشارقة ودبي 24 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى في هاتين الإمارتين 13 و16 درجة مئوية على التوالي. وتتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين 15 و23 درجة مئوية يوم السبت. سُجلت أقل درجة حرارة في الدولة صباح الجمعة عند 6.6 درجة مئوية في "ركنة" (العين) عند الساعة 7:15 صباحاً.