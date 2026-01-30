سحب منخفضة وفرصة لتشكل الضباب بنهاية يناير في الإمارات

أفاد المركز الوطني للأرصاد في أحدث نشراته بأن سماء الإمارات في اليوم الأخير من شهر يناير ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً، مع ظهور سحب منخفضة فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية.
ستكون الظروف الجوية رطبة ليلاً وصباح الأحد فوق بعض المناطق الداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
ستهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية شرقية، وتنشط أحياناً فوق البحر، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.
سيكون البحر مضطرباً أحياناً صباحاً، ليصبح معتدلاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
سيكون البحر مضطرباً أحياناً في الصباح، ويصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ستبلغ درجات الحرارة العظمى في الشارقة ودبي 24 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى في هاتين الإمارتين 13 و16 درجة مئوية على التوالي. وتتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين 15 و23 درجة مئوية يوم السبت. سُجلت أقل درجة حرارة في الدولة صباح الجمعة عند 6.6 درجة مئوية في "ركنة" (العين) عند الساعة 7:15 صباحاً.