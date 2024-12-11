سحب سوق دبي الحرة يمنح مليون دولار لمجموعتين من الأصدقاء الهنود
فازت مجموعتان من الأصدقاء الهنود في دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليون دولار أمريكي لكل منهما في أحدث سحبين لجوائزمليونير الألفية وأرقى مفاجأة Millennium Millionaire وFinest Surprise من سوق دبي الحرة، والذي أقيم في قاعة B بمطار دبي الدولي يوم الأربعاء.
فاز فياض أحمد، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 40 عاماً ومقيم في دبي، بجائزة المليون دولار في سلسلة Millennium Millionaire Series 482 بتذكرة رقم 3266 والتي اشتراها عبر الإنترنت في 16 نوفمبر.
أحمد المقيم في دبي منذ 12 عاماً، تقاسم قيمة التذكرة مع أصدقائه العشرة الذين يشاركون في حملة سوق دبي الحرة منذ ثلاث سنوات، ويبدلون الاسم على التذكرة في كل سلسلة كلما اشتروها.
أحمد أب لطفلين ويعمل في مجال دعم تكنولوجيا المعلومات لشركة تأمين في دبي.
وقال "شكرا لسوق دبي الحرة، ونحن ممتنون للغاية لهذا الفوز".
سوف يصبح أبا قريبا
وانضم إلى أحمد المليونير "فينود بوثيا بورايل"، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 29 عامًا ومقيم في دبي، والذي تم الإعلان عنه كفائز بمبلغ مليون دولار في سلسلة Millennium Millionaire Series 483 برقم التذكرة 1880 والتي اشتراها عبر الإنترنت في 30 نوفمبر.
وباعتباره مقيماً في دبي منذ 10 سنوات، فقد تقاسم بورايل تكلفة التذكرة مع أصدقائه التسعة الآخرين، الذين يشاركون في عروض سوق دبي الحرة منذ أكثر من أربع سنوات، ويبدلون الاسم على التذكرة في كل سلسلة كلما اشتروها.
من المقرر أن يصبح بورايل أبًا قريبًا ويعمل كمشغل معدات في شركة دناتا. وزوجته حامل في شهرها السابع.
وقال "شكرًا جزيلاً لسوق دبي الحرة! هذا الفوز سيساعدنا بالتأكيد كثيرًا".
أحمد وبورايل هما الهنود رقم 241 و242 الذين فازوا في مسابقة مليونير الألفية منذ عام 1999 على التوالي، حيث كان الهنود أكبر المشترين للتذاكر.
ثلاثة آخرون يفوزون بسيارات فاخرة
بعد سحب مليونير الألفية، تم إجراء سحب المفاجأة الكبرى على سيارتين فاخرتين ودراجة نارية واحدة.
فاز راجاسيكاران ساماريسان، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 43 عامًا ومقيم في دبي، بسيارة مرسيدس بنز AMG GT 43 (أوباليت وايت)، برقم التذكرة 1138 في سلسلة Finest Surprise Series 1900 والتي اشتراها عبر الإنترنت في 6 ديسمبر.
ويعد سامريسان من المشاركين الدائمين في عروض سوق دبي الحرة منذ ثلاث سنوات، وهو ليس غريباً على الفوز مع سوق دبي الحرة، حيث سبق له أن فاز بدراجة نارية من طراز BMW R 1250 RS (أبيض/أزرق/أحمر معدني)، برقم التذكرة 1139 في سلسلة Finest Surprise Series 586 في يونيو من هذا العام.
سامريسان هو أب لثلاثة أطفال ويدير مطعمًا صغيرًا في مدينة دبي العالمية.
وقال "شكرًا لسوق دبي الحرة! سأستمر في المشاركة على أمل الفوز بمليون دولار في المرة القادمة".
وفي الوقت نفسه، فاز سلطان محمد سالم الهامور، وهو مواطن إماراتي يبلغ من العمر 44 عاماً ومقيم في دبي، بسيارة رانج روفر HSE P400 (أوستوني لؤلؤة بيضاء)، برقم التذكرة 1232 في سلسلة Finest Surprise Series 1901 والتي اشتراها في القرية الأيرلندية في عيد ميلاده في 29 نوفمبر.
يعد الهامور من المشاركين الدائمين في عروض سوق دبي الحرة منذ 20 عاماً، ويعمل في إحدى الوكالات الحكومية في الشارقة.
"وأخيرًا، فزت بجائزة من سوق دبي الحرة! شكرًا جزيلاً لكم"، هكذا قال.
وأخيراً، فاز محمد أرشاد علي، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 29 عاماً ومقيم في الشارقة، بدراجة نارية من نوع Aprilia Tuono V4 Factory (Ultra Gold) برقم التذكرة 0653 في سلسلة Finest Surprise Series 605 والتي اشتراها عبر الإنترنت في 6 ديسمبر.
علي المقيم في الشارقة منذ 11 عاماً، يشارك بشكل منتظم في العروض الترويجية لسوق دبي الحرة على مدى الأشهر الخمسة الماضية.
"إنها مفاجأة حقيقية! شكرًا جزيلاً لسوق دبي الحرة"، قال.