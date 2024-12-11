سحب سوق دبي الحرة يمنح مليون دولار لمجموعتين من الأصدقاء الهنود

ويعد سامريسان من المشاركين الدائمين في عروض سوق دبي الحرة منذ ثلاث سنوات، وهو ليس غريباً على الفوز مع سوق دبي الحرة، حيث سبق له أن فاز بدراجة نارية من طراز BMW R 1250 RS (أبيض/أزرق/أحمر معدني)، برقم التذكرة 1139 في سلسلة Finest Surprise Series 586 في يونيو من هذا العام.