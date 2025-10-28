سحب رخصة القيادة التجريبية لمن يصل إلى 24 نقطة مرورية في أبوظبي

وأوضح الكعبي أيضًا نظام النقاط المرورية بالتفصيل، مشيرًا إلى أن بعض المخالفات تُحتسب عليها نقاط أكثر من غيرها. وتُسجل هذه النقاط عند ارتكاب السائق مخالفة جسيمة، وتبقى في سجله لمدة عام كامل. بعد مرور عام، تُزال النقاط من السجل بشرط ألا يكون مجموع النقاط قد بلغ 24 نقطة في أي وقت.