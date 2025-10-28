سحب رخصة القيادة التجريبية لمن يصل إلى 24 نقطة مرورية في أبوظبي

أوضح بث صادر عن برنامج "السلامة والأمن" التابع لشرطة أبوظبي، والمتاح أيضًا على منصة يوتيوب، بعض القواعد المرورية الأساسية.
في هذا البث، أكد المقدم سعيد خلفان الكعبي، من إدارة برنامج النقاط المرورية في شرطة أبوظبي، أنه سيتم سحب رخصة القيادة التجريبية إذا وصل السائق إلى حد معين من النقاط.
تنص القوانين على أنه إذا كان السائق دون سن 21 عامًا وحصل على 24 نقطة مرورية، فسيتم:
تعليق رخصة القيادة لمدة ستة أشهر، أو يمكن استعادة رخصتهم من خلال حضور دورة تأهيلية لمدة يوم واحد ودفع غرامة قدرها 2400 درهم
إلا أن الكعبي أضاف أنه إذا ارتكب السائق الذي يقل عمره عن 21 عامًا مخالفات أدت إلى حصوله على 24 نقطة مرة أخرى، فسيتم إلغاء رخصته بشكل دائم، ولن يُسمح له بالتقدم للحصول على رخصة جديدة إلا بعد مرور عام على إلغاء الرخصة السابقة.
أما السائقون الحاصلون على رخص قيادة دائمة — أي الذين تجاوزت أعمارهم 21 عامًا — فلديهم خياران في حال تراكم 24 نقطة مرورية على سجلهم، وهما:
تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، أو حضور دورة تأهيلية ليوم واحد بقيمة 2400 درهم والالتحاق ببرنامج النقاط المرورية.
ومع ذلك، إذا وصل السائق نفسه إلى الحد الأقصى من النقاط مرة أخرى خلال أقل من عام، فستُعلق رخصته لمدة ستة أشهر، وسيتعين عليه دفع 2400 درهم وحضور دورة تأهيلية ليوم واحد.
وأوضح الكعبي أيضًا نظام النقاط المرورية بالتفصيل، مشيرًا إلى أن بعض المخالفات تُحتسب عليها نقاط أكثر من غيرها. وتُسجل هذه النقاط عند ارتكاب السائق مخالفة جسيمة، وتبقى في سجله لمدة عام كامل. بعد مرور عام، تُزال النقاط من السجل بشرط ألا يكون مجموع النقاط قد بلغ 24 نقطة في أي وقت.
وحذر من مخالفات مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والتي تُسجل عليها 12 نقطة، وتعريض حياة الشخص أو حياة الآخرين للخطر، والتي تُسجل عليها 23 نقطة.