سحب الخير تقترب..الحالة الجوية في الإمارات طوال الأسبوع

من المتوقع أن تؤثر الأمطار على أجزاء مختلفة من الإمارات خلال الأيام المقبلة، متغيرة عبر المناطق، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد (NCM).

في تحديث صدر يوم الأحد، حددت الهيئة المناطق التي ستشهد هطول الأمطار طوال الأسبوع، مشيرة إلى أن الشدة ستتفاوت.

الأحد

من المتوقع هطول أمطار بعد الظهر على بعض المناطق الشمالية الشرقية والعين والمناطق الجنوبية. وبحلول الليل، ستمتد الأمطار إلى المناطق الغربية والجنوبية، لتصل إلى الأجزاء الداخلية.

الاثنين

من المتوقع هطول أمطار متفرقة في جميع أنحاء البلاد خلال النهار على فترات. وفي الليل، سيركز النشاط على المناطق الشمالية والشرقية، بما في ذلك العين.

الثلاثاء

ستؤثر الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية خلال النهار. وبحلول الليل، من المتوقع هطول أمطار على المناطق الغربية والشرقية، وكذلك المناطق الساحلية والجزر.

الأربعاء

ستستمر الأمطار المتفرقة في أجزاء من البلاد خلال النهار. وفي الليل، من المتوقع هطول أمطار على المناطق الشرقية والعين، مع تناقص الفرص في وقت لاحق من الليل.

الخميس

من المتوقع وجود فرصة منخفضة لهطول الأمطار في الصباح. ومن المتوقع أن تتطور الظروف بعد الظهر فوق المناطق الشمالية والشرقية والعين، قبل أن تنتقل إلى المناطق الساحلية والجزر والمناطق الغربية ليلاً.

الجمعة

من المتوقع هطول أمطار على مناطق متفرقة خلال النهار، تبدأ فوق الجزر والمناطق الساحلية قبل أن تنتقل عبر معظم أنحاء البلاد.

قال المركز الوطني للأرصاد إنه سيواصل مراقبة الوضع وتقديم التحديثات مع تطور الظروف.