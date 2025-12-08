سحب اعتماد جامعة في الفجيرة بعد ارتكاب مخالفات جسيمة

سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة (MoHESR) اعترافها بجميع المؤهلات الصادرة عن إحدى الجامعات التي تدير مكتباً تنفيذياً في إمارة الفجيرة.
جاء ذلك عقب عملية تفتيش مشتركة بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة (FFZA)، حيث اكتشف المسؤولون انتهاكات جوهرية في آليات تشغيل الجامعة وآليات تقديم برامجها الأكاديمية، بالإضافة إلى إخفاقات في الامتثال للمعايير الوطنية.
كشفت المراجعة عن انتهاكات أساسية في آليات تشغيل الجامعة، وفي ضوابطها الخاصة بتقديم البرامج الأكاديمية، وكذلك في مدى التزامها بالمعايير الوطنية.
ووفقاً لما ذكرته الوزارة، فإن المكتب التنفيذي للجامعة في الفجيرة كان يقدم خدمات تسجيل ويجري برامج تعليمية من دون الحصول على الاعتماد المطلوب. كما اكتشف المفتشون أن المؤسسة كانت تمارس أنشطة "لا تتماشى مع التشريعات المنظمة لمؤسسات التعليم العالي".
وشملت هذه الأنشطة تقديم برامج أكاديمية عبر الإنترنت من دون وجود آلية مناسبة لضمان الجودة، إلى جانب وجود فروقات كبيرة بين بيانات الطلاب والبرامج وما تم رصده ميدانياً أثناء التفتيش. وقد أثار حجم هذا التباين مزيداً من المخاوف حول موثوقية وشفافية السجلات الأكاديمية الخاصة بالجامعة.
وبعد عملية التفتيش، قامت وزارة التعليم العالي بإجراء تحقق شامل وتقييم فني كامل. واستناداً إلى نتائج التقييم، اتخذت الوزارة قرارها بسحب الاعتراف بجميع المؤهلات الصادرة عن الجامعة، مع تعديل وضعها في قوائم الاعتراف الرسمية إلى "غير معتمدة".
وأشار المسؤولون إلى أن القرار ضروري لحماية الطلاب والمجتمع الأكاديمي بشكل عام. وأكدت الوزارة أنها تهدف إلى ضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية بالمعايير التنظيمية التي تحافظ على بيئة تعليمية موثوقة وتمنع تنفيذ أنشطة تعليمية غير مرخصة أو مضللة.
كما حثّت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور على التأكد من أن المؤسسات الأكاديمية وبرامجها مرخصة ومعتمدة قبل التسجيل.
يمكن إجراء التحقق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو عن طريق الاتصال بمركز سعادة المتعاملين بالوزارة على الرقم 800511.