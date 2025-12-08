سحب اعتماد جامعة في الفجيرة بعد ارتكاب مخالفات جسيمة

وشملت هذه الأنشطة تقديم برامج أكاديمية عبر الإنترنت من دون وجود آلية مناسبة لضمان الجودة، إلى جانب وجود فروقات كبيرة بين بيانات الطلاب والبرامج وما تم رصده ميدانياً أثناء التفتيش. وقد أثار حجم هذا التباين مزيداً من المخاوف حول موثوقية وشفافية السجلات الأكاديمية الخاصة بالجامعة.