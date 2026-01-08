سحب احترازي لبعض منتجات "نستله" في الإمارات

ومع ذلك، أوضحت الهيئة أن القرار، الذي اتخذ بالتنسيق مع صانع "كيت كات" و"نسكافيه"، كان طوعياً واحترازياً. تشمل المنتجات المستدعاة نان كومفورت 1، نان أوبتيمو 1، نان سوبريم برو 1، 2 و3، إيزوميل ألتيميت 1، 2 و3، وألفامينو، كما قالت المؤسسة في بيان.

وجاء استدعاء هذه المنتجات في الإمارات "بعد اكتشاف أن أحد المواد الخام المستخدمة في الإنتاج يحتوي على آثار من بكتيريا "باسيلوس سيريوس"، التي يمكن أن تنتج سم "سيروليد"، مما دفع إلى اتخاذ إجراء لحماية صحة وسلامة المستهلكين."