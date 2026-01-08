سحب احترازي لبعض منتجات "نستله" في الإمارات

للرد على حالة الذعر العالمية التي دفعت نستله إلى استدعاء بعض دفعات منتجاتها الغذائية للأطفال، أصدرت الإمارات استدعاء لعدد محدود من منتجات حليب الأطفال التابعة للشركة، كما أعلنت مؤسسة الإمارات للأدوية في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
ومع ذلك، أوضحت الهيئة أن القرار، الذي اتخذ بالتنسيق مع صانع "كيت كات" و"نسكافيه"، كان طوعياً واحترازياً. تشمل المنتجات المستدعاة نان كومفورت 1، نان أوبتيمو 1، نان سوبريم برو 1، 2 و3، إيزوميل ألتيميت 1، 2 و3، وألفامينو، كما قالت المؤسسة في بيان.
وجاء استدعاء هذه المنتجات في الإمارات "بعد اكتشاف أن أحد المواد الخام المستخدمة في الإنتاج يحتوي على آثار من بكتيريا "باسيلوس سيريوس"، التي يمكن أن تنتج سم "سيروليد"، مما دفع إلى اتخاذ إجراء لحماية صحة وسلامة المستهلكين."
في وقت سابق من يوم الأربعاء، توسع استدعاء نستله للدفعات ليشمل ما وراء أوروبا إلى أفريقيا والأمريكتين وآسيا، بما في ذلك البرازيل والصين وجنوب أفريقيا، كما أظهرت إحصائية من الشركة وبيانات سلامة الغذاء الوطنية.
أصدرت ما لا يقل عن 37 دولة، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية، وكذلك أستراليا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا تحذيرات صحية بشأن احتمال تلوث حليب الأطفال.
في بيانها، أكدت مؤسسة الإمارات للأدوية للجمهور أنه حتى الآن، لم يتم الإبلاغ أو تأكيد أي حالات مرضية أو أحداث سلبية مرتبطة بالدفعات المتأثرة في الإمارات، وأن جميع منتجات نستله الأخرى لا تزال آمنة للاستهلاك.
وأضافت أنها عملت بالتنسيق مع نستله وأن الدفعات المتأثرة قد تم عزلها في مستودعات الشركة والموزعين. الجهود مستمرة لاستكمال استدعاء أي كميات متبقية وفقاً للإجراءات التنظيمية المعتمدة.
تم اتخاذ التدابير "لحماية الصحة العامة والسلامة، ويتم تنفيذ عملية الاستدعاء بالتنسيق مع السلطات التنظيمية المعنية في الإمارات العربية المتحدة لضمان الإزالة الكاملة للدفعات المتأثرة من جميع نقاط البيع، بما في ذلك منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت،" قالت الهيئة.