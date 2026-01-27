سحب "أبتاميل أدفانس 1" من أسواق الإمارات وعُمان للاشتباه بوجود بكتيريا ضارة

تم اتخاذ هذا الإجراء بعد العثور على آثار لبكتيريا "المتحولة الرقيقة" (Bacillus cereus) في أحد مدخلات الإنتاج. يمكن لهذه البكتيريا أن تنتج مادة "سيريوليد" (cereulide)، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى مشاكل صحية مثل التسمم الغذائي المصحوب بأعراض تشمل الغثيان والقيء وآلام البطن.