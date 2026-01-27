سحب "أبتاميل أدفانس 1" من أسواق الإمارات وعُمان للاشتباه بوجود بكتيريا ضارة

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات والمؤسسة الإماراتية للدواء عن سحب تشغيلة من حليب الرضع "أبتاميل أدفانس 1 بي دي إف" (Aptamil Advance 1 PDF)، المصنّع من قبل شركة نوتريشيا الشرق الأوسط (دانون). وقد تمت إزالة المنتج من منافذ البيع الرئيسية في جميع أنحاء الدولة، وفقاً لما ذكرته صحيفة الخليج.
هذا المنتج مخصص للاستهلاك من قبل الرضع منذ الولادة وحتى ستة أشهر. وقالت الوزارة إن التشغيلة المعنية تحمل تاريخ انتهاء صلاحية هو 8 نوفمبر 2026.
وذكر التقرير أن السلطات الرقابية المحلية تواصل تحقيقاتها لضمان سحب التشغيلة المتضررة بسبب الاحتمالية المحتملة لوجود مواد ضارة.
تم اتخاذ هذا الإجراء بعد العثور على آثار لبكتيريا "المتحولة الرقيقة" (Bacillus cereus) في أحد مدخلات الإنتاج. يمكن لهذه البكتيريا أن تنتج مادة "سيريوليد" (cereulide)، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى مشاكل صحية مثل التسمم الغذائي المصحوب بأعراض تشمل الغثيان والقيء وآلام البطن.
وقبل يوم واحد، نفذت وزارة الصحة العمانية سحباً طوعياً على مستوى البلاد لمنتج "أبتاميل أدفانس بي دي إف 1" عقب إخطار من شركة دانون. ويشمل السحب تحديداً التشغيلة رقم 2026.11.08، التي أُنتجت في مايو 2025، وفقاً لما ذكرته صحيفة مسقط ديلي.
وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حالات مرضية في عُمان، إلا أن المسؤولين نصحوا السكان بالتوقف عن استخدام المنتج فوراً والتخلص منه بطريقة آمنة.
يأتي ذلك بعد أن قامت شركة دانون بسحب تشغيلات محددة من حليب الرضع في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وفي 26 يناير، أصدرت هيئة سلامة الأغذية الأيرلندية (FSAI) قراراً بسحب تشغيلة معينة من حليب "أبتاميل 1" المخصص للرضع منذ الولادة بسبب وجود مادة "سيريوليد".