سجواني: الذكاء الاصطناعي "الموظف الجديد"

قال ملياردير دبي إن الذكاء الاصطناعي سيضر بالدول التي تستفيد من الاستعانة بمصادر خارجية وتصدير قوتها العاملة، حيث يحل الذكاء الاصطناعي محل الأدوار والعمل.

قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك، خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس بسويسرا، إن الهند قد تتأثر بسبب الاستعانة الكبيرة بمصادر خارجية في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا.

“الذكاء الاصطناعي سيغير العالم. مثلما أحدث الإنترنت ثورة في العالم، سيفعل الذكاء الاصطناعي ذلك 10 أو حتى 100 مرة أكثر. نحن نمر بنفس المرحلة التي مرت بها الإمبراطورية العثمانية عندما رفضت تبني الآلة الكاتبة، وتخلفت عن الركب. كان الأوروبيون متأخرين جداً في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، بينما كان الشرق الأوسط والعرب أكثر تقدماً بكثير. انعكس الأمر، لأنه مع الثورة الصناعية، تولت أوروبا القيادة وتقدمت. اليوم، الدول التي ستقود في مجال الذكاء الاصطناعي ستكون بالتأكيد متقدمة جداً، وتلك التي تتهاون وتكتفي بالحديث عنه ستتخلف عن الركب،” قال سجواني، الذي أعلن مؤخراً عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار في مراكز البيانات في الولايات المتحدة.

مشيراً إلى الفجوة الهائلة بين أوروبا وأفريقيا، أكد أن الدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تتبناه ستواجه فجوة مماثلة.

“إحدى الدول التي ستعاني هي الهند، لأن الكثير من الاستعانة بمصادر خارجية كانت تحدث من شركات مثلنا، أمريكا وغيرها. لم يعد مطلوباً منهم توظيف الهنود لأن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على 80 بالمائة من وظائف المحاسبين والممرضات وما إلى ذلك،” أضاف مؤسس داماك.

وقد أبرز ذلك أيضاً الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي، قائلاً إن الإمارات تنشر الروبوتات والذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في قطاعي البناء والتصنيع، حيث تواجه صعوبة متزايدة في جذب العمال الشباب غير المهرة.

“كأمة، نرحب بالجميع، ونحن نجذب المواهب. أحد التحديات التي نواجهها هو أننا نعتمد بشكل كبير على العمالة غير الماهرة في البناء. إنها أصبحت متقدمة في السن. من الصعب جداً جذب شباب جدد للبدء في العمل في البناء. الروبوتات هي الحل الرئيسي،” قال في دافوس.