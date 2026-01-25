سجواني: الذكاء الاصطناعي "الموظف الجديد"

قال ملياردير دبي إن الذكاء الاصطناعي سيضر بالدول التي تستفيد من الاستعانة بمصادر خارجية وتصدير قوتها العاملة، حيث يحل الذكاء الاصطناعي محل الأدوار والعمل.
قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك، خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس بسويسرا، إن الهند قد تتأثر بسبب الاستعانة الكبيرة بمصادر خارجية في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا.
“الذكاء الاصطناعي سيغير العالم. مثلما أحدث الإنترنت ثورة في العالم، سيفعل الذكاء الاصطناعي ذلك 10 أو حتى 100 مرة أكثر. نحن نمر بنفس المرحلة التي مرت بها الإمبراطورية العثمانية عندما رفضت تبني الآلة الكاتبة، وتخلفت عن الركب. كان الأوروبيون متأخرين جداً في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، بينما كان الشرق الأوسط والعرب أكثر تقدماً بكثير. انعكس الأمر، لأنه مع الثورة الصناعية، تولت أوروبا القيادة وتقدمت. اليوم، الدول التي ستقود في مجال الذكاء الاصطناعي ستكون بالتأكيد متقدمة جداً، وتلك التي تتهاون وتكتفي بالحديث عنه ستتخلف عن الركب،” قال سجواني، الذي أعلن مؤخراً عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار في مراكز البيانات في الولايات المتحدة.
مشيراً إلى الفجوة الهائلة بين أوروبا وأفريقيا، أكد أن الدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تتبناه ستواجه فجوة مماثلة.
“إحدى الدول التي ستعاني هي الهند، لأن الكثير من الاستعانة بمصادر خارجية كانت تحدث من شركات مثلنا، أمريكا وغيرها. لم يعد مطلوباً منهم توظيف الهنود لأن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على 80 بالمائة من وظائف المحاسبين والممرضات وما إلى ذلك،” أضاف مؤسس داماك.
وقد أبرز ذلك أيضاً الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي، قائلاً إن الإمارات تنشر الروبوتات والذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في قطاعي البناء والتصنيع، حيث تواجه صعوبة متزايدة في جذب العمال الشباب غير المهرة.
“كأمة، نرحب بالجميع، ونحن نجذب المواهب. أحد التحديات التي نواجهها هو أننا نعتمد بشكل كبير على العمالة غير الماهرة في البناء. إنها أصبحت متقدمة في السن. من الصعب جداً جذب شباب جدد للبدء في العمل في البناء. الروبوتات هي الحل الرئيسي،” قال في دافوس.
أشار حسين سجواني إلى أن أوروبا لا تتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وستتخلف عن الركب.
“لدي شعور بأنه عندما يصل الذكاء الاصطناعي إلى سوق العمل الأوروبي، سيقومون بتنظيمه، وهذا سيجعل الأمر أسوأ، لأن الدول ستحمي الوظائف ولن تتبنى الذكاء الاصطناعي. الدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي ستتقدم. الصين وأمريكا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتصدر وتتقدم بسرعة حيث يضعون الكثير من الوقت والجهد والمال فيه. لكننا اقتصادات صغيرة، وبالتالي، لن نحدث فرقًا عالميًا، لكن أمريكا والصين هما من يريدان قيادة هذا، وستكون ثورة كبرى.”
كما شارك نور علي الخليف، وزير التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين؛ وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)؛ وأحمد كوجوك، وزير المالية المصري، في حلقة النقاش حول الازدهار في الشرق الأوسط.
أعرب حسين سجواني، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يكون أي شيء يتعلق بالسلام في المنطقة "موسيقى تطرب آذان الجميع’".
يوم الجمعة، أطلق ترامب خطته لمجلس السلام الخاص بغزة. ودعا ترامب، الذي سيرأس المجلس، عشرات من قادة العالم الآخرين للانضمام، قائلاً إنه يريد أن يتناول التحديات التي تتجاوز وقف إطلاق النار المتعثر في غزة.
انضمت قوى الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى الدول الناشئة الكبرى مثل إندونيسيا، إلى المجلس.
"لقد عانت المنطقة الكثير من الحروب، لذا فإن أي شيء من أجل السلام هو موسيقى تطرب آذان الجميع'، ونحن نحب أن نرى هذه المبادرة (من قبل الرئيس الأمريكي) تنجح. المنطقة بحاجة إلى ذلك. سكان غزة بحاجة إلى ذلك،" أضاف.
وفي رده على سؤال حول أدوار الحكومة والقطاع الخاص في إعادة إعمار غزة، قال أكبر مطور خاص في الإمارات العربية المتحدة' إن الحكومات هي التي ستتحمل التكلفة.
"القطاع الخاص سيكون قادرًا على البناء، لكن يجب أن يدفع لهم لأن هؤلاء سيكونون في الغالب مقاولين، وهم ليسوا أغنى الناس في العالم. سيتعين على الحكومات أن تساهم بالمبلغ، والذي سيكون ضخمًا. أنت' تتحدث عن منازل لحوالي مليوني شخص،" قال، مضيفًا أن “هل سيساهم القطاع الخاص؟ على الأرجح نعم، إذا طلبت من الناس التبرعات، فسوف يساهمون بناءً على قدراتهم. لكن ذلك' لن يحل المشكلة."
