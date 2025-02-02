إبعاد"كازاخستانية"وتغريم صديقتها لتصوير ومقاومة رجال الشرطة

وتعود أحداث القضية إلى 18 يناير/كانون الثاني 2024، عندما تم نقل السيدتين، وكلاهما من كازاخستان، إلى مركز شرطة البرشاء بعد شجار مع سائق سيارة أجرة خارج القرية العالمية.