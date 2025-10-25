12 سنة سجناً وغرامات مالية لـ "حفّاري المخدرات" بدبي

حكمت محكمة الاستئناف في دبي على رجلين من جنسية عربية بالسجن بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، بعد ضبطهما أثناء الحفر بحثًا عن مواد مخدرة في منطقة الوحيدة في وقت متأخر من الليل.

حُكم على أحد الرجلين بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما صدر بحق الآخر حكم بالسجن 12 سنة. كما غُرّم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم، وستُفرض عليهما قيود على التحويلات المالية لمدة عامين بعد الإفراج عنهما.

رصدت دورية شرطة المشتبه بهما أثناء قيامهما بعملية حفر في ظروف مريبة بمنطقة الوحيدة. وأشار الضباط إلى أن الرجلين كانا يبدوان تحت تأثير المواد المخدرة. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزة المتهم الأول على 20 غرامًا من الحشيش، بينما عُثر مع المتهم الثاني على 100 غرام من مواد مخدرة متنوعة، تضمنت الحشيش والكوكايين وغيرها من المواد ذات التأثير النفسي.

حاول أحد المشتبه بهم مقاومة الاعتقال والفرار، لكن الشرطة سرعان ما تمكنت من ضبطه. اقتيد الرجلان إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمزيد من التحقيق. وأكدت فحوصات الطب الشرعي أنهما كانا تحت تأثير المخدرات وقت اعتقالهما.

كشفت التحقيقات أن الرجلين حصلا على المخدرات من تاجر مجهول عبر تطبيق "واتساب". حيث زوّدهما التاجر بإحداثيات موقع إخفاء المخدرات بعد تلقيه المبلغ عبر تحويل مصرفي. واعترف المتهمان بأنهما كانا في الموقع خصيصًا لاسترجاع الكمية.

بالإضافة إلى أحكام السجن والغرامات، أمرت المحكمة بمصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة وترحيل المتهمين بعد انتهاء فترة محكوميتهما. كما حظرت عليهما تحويل أو إيداع الأموال لصالح آخرين دون موافقة مسبقة من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لمدة عامين.

تؤكد القضية تزايد استخدام المنصات الرقمية في جرائم المخدرات، وتبرز يقظة شرطة دبي في رصد الأنشطة الإجرامية حتى خلال ساعات الليل المتأخرة