ست شقيقات إماراتيات يتألقن في رياضة الفنون القتالية

ست فتيات إماراتيات من عائلة واحدة يقتحمن عالم الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو، بفضل شغفهن وتفانيهن، تكسر الشقيقات الصغيرات من آل المطوع الحواجز ويحطمن الصور النمطية في رياضة يهيمن عليها الذكور. فتيات دبي عفراء (15) ومريم (14) ونوف (13) وأنفال (12) والتوأم حمدة وحصة البالغتان من العمر 11 عاماً يتركن بصمة في الرياضات القتالية مع تحقيق التوازن بين دراستهن وجداول التدريب.

في بطولة العالم للشباب المقامة حالياً في أبوظبي، فازت مريم ونوف بالميدالية البرونزية في فئتي 52 كجم و40 كجم، ومع وجود أربع شقيقات يتنافسن في البطولة ومجموعة من التوائم في انتظار الفرصة، من المتوقع أن تصبح عائلة المطوع قوة هائلة في السنوات المقبلة.

وكانت ابتسام علي، والدة الفتيات، مصدر إلهام لبناتها لإثبات شجاعتهن على المسرح الكبير، ورتبت لهن ركناً خاصاً في المنزل حتى يتمكن الجميع من التدرب معاً.

"لدي ستة أطفال. جميعهن فتيات، وجميعهن رياضيات في فنون القتال المختلطة والجوجيتسو. إنهن مقاتلات جيدات. آمل لهن الفوز بمزيد من الميداليات للإمارات العربية المتحدة وأن يجعلن البلاد فخورة بهم"، قالت ابتسام، التي تُدعى أم عفرة، لصحيفة خليج تايمز على هامش البطولة في مبادلة أرينا.

روتين التدريب

وتتدرب الشقيقتان على رياضة الجوجيتسو تحت إشراف مدربين برازيليين في مدرستهما في عجمان. ويستمر التدريب لمدة ست ساعات في نادي شباب الأهلي، مع تخصيص عطلات نهاية الأسبوع لمزيد من الوقت لصقل مهاراتهن.

"إنهن يتدربن بجد وفي بعض الأحيان معاً. يتبعن روتيناً يومياً. أقوم بتوصيلهن إلى المدرسة وأذهب إلى العمل في جبل علي. لاحقاً، آخذهن إلى نادي التدريب الخاص بهن. وتبدأ جلسات التدريب التي يمكن أن تستمر حتى الساعة 9 مساءً. إنها جلسة تدريب صارمة،" قالت الأم، التي تتغيب أحيانًا عن العمل لمشاهدة أطفالها وهم يتدربون. بعد أن أصبحت مهتمة بالرياضة، بدأت ابتسام في التدرب أيضاً.

وأشارت مريم إلى أن الأخوات حصلن على ميداليات في مسابقات أخرى.

وأكدت مريم "لقد شاركنا وفزنا في بطولات أخرى للجوجيتسو وفنون القتال المختلطة، بما في ذلك بطولات الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، وفي بطولة الاتحاد الدولي المقبلة ستشارك شقيقتاي التوأم أيضاً، حيث ستبلغان من العمر 12 عاماً"، مشيرة إلى أن فئات المنافسة تبدأ من سن 12 عاماً.

وقال مدربهم، وهو حائز على الحزام الأسود في الجودو والجوجيتسو، إنه يواصل دفع الفتيات لتقديم أفضل ما لديهن.

"أقوم بتدريبهن وتعليمهن، يتدربن معاً أحياناً في المنزل أو النادي أو يمارسن رياضة الملاكمة يوم السبت. في السابق كانت عفراء ومريم ونوف تتدربن في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والفتيات الثلاث الأخريات في نادي شباب الأهلي. ولكن بمجرد انتقالهن من الشارقة إلى دبي، بدأت الفتيات الست في التدريب في نادي شباب الأهلي. إنهن يبذلن جهداً جيداً ويحصدن المزيد من الميداليات للبلاد"، أوضح المدرب.