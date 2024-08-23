"ستينج بلايد"أداة جديدة للحماية من لسعات قناديل البحر

وأشار "داير" أيضاً إلى الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند التعامل مع لسعات قناديل البحر، مثل فرك اللسعة، مما قد يؤدي إلى دفع المزيد من السموم إلى الجلد، أو استخدام الماء البارد، الذي قد يحفز إطلاق المزيد من السموم. كما تذكر حادثة حيث قام أحد رجال الإنقاذ بتطبيق الخل على لسعته، مما أدى إلى تنشيط الأشواك الدقيقة، وإطلاق السموم بالقرب من عموده الفقري، مما زاد من حدة الإصابة.