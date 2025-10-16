ستارغيت الإمارات” يوظف 3,500 عامل مع اقتراب إنجاز المرحلة الأولى

تمضي أعمال بناء مشروع “ستارغيت الإمارات” الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدراهم بخطى متسارعة للغاية، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين، على أن يُستكمل المشروع بالكامل البالغة طاقته 5 جيجاوات خلال السنوات القليلة المقبلة.
قال مسؤولون يوم الخميس إن نحو 3,500 شخص يعملون حالياً في المشروع، مما يعكس الحجم الضخم وسرعة تنفيذ المشروع الذي أُعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.
أعلنت شركات التكنولوجيا الإماراتية والعالمية الكبرى، بما في ذلك “جي42” و“أوبن إيه آي” و“أوراكل” و“إنفيديا” و“سوفت بنك” و“سيسكو”، عن اتفاقٍ لبناء مشروع “ستارغيت الإمارات” — وهو مجمع متطور للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيتم تشغيله في الحرم الجامعي الإماراتي الأمريكي للذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه مؤخراً بقدرة 5 جيجاوات في أبوظبي.
“ستارغيت الإمارات” هو مركز حوسبة بقدرة 1 جيجاوات، يتم تطويره من قبل شركة “خزنة داتا سنترز” التابعة لمجموعة “جي42”، وسيدار عملياً من شركتي “أوبن إيه آي” و“أوراكل”.
تم توقيع اتفاقية المشروع العملاق خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات وعدة دول خليجية أخرى.
قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة “خزنة داتا سنتر”، التابعة لمجموعة “جي42”: “لإعطائكم فكرة عن حجم هذا المشروع، فنحن نتحدث عن مساحة تبلغ نحو 10 أميال مربعة، ليس فقط لبناء مركز البيانات، بل لإنشاء النظام البيئي الكامل المحيط به، سواء في مجال أشباه الموصلات أو البحث والتطوير. هذا النظام البيئي لن يخدم الإمارات فحسب، بل أيضاً الدول الواقعة خارجها. لدينا أكثر من 3 مليارات نسمة ضمن دائرة نصف قطرها 3,000 كيلومتر نطمح لتصدير هذه الشبكة الذكية إليهم”.
وخلال إحاطة إعلامية في معرض “جيتكس غلوبال” بمركز دبي التجاري العالمي يوم الخميس، عرض النقبي أيضاً أعمال البناء الجارية في المرحلة الأولى، والتي تتقدم بوتيرة سريعة جداً.
وقال: “لقد تم تسريع هذا البرنامج خلال 12 شهراً فقط، ولا أعتقد أن أي مكان في العالم يمكنه تحقيق ذلك خلال 12 شهراً. نحن نتطلع إلى بناء القدرة الكاملة البالغة 5 جيجاوات خلال السنوات القليلة المقبلة. هذا تحدٍ بحد ذاته، وأعتقد أنه إذا أمكن تحقيقه، فلن يحدث إلا في الإمارات”.
وأكدت مجموعة “جي42” أن 200 ميجاوات من المشروع البالغ 1 جيجاوات من المقرر تسليمها في عام 2026.
مسلطاً الضوء على وتيرة العمل في المشروع، قال غاريث دينيسون، نائب الرئيس للمشاريع الخاصة في شركة “خزنة داتا سنترز”، إن الموقع بأكمله كان مغطى قبل ثلاثة أشهر بكثيب رملي يبلغ ارتفاعه 40 قدماً.
وأضاف: “لقد أزلنا نحو 1.2 مليون قدم مكعب من الرمال من الموقع، وبلغ حجم العمل حتى الآن 1.3 مليون ساعة عمل للوصول إلى ما نحن عليه الآن في الموقع. هناك نحو 3,500 عامل في الموقع بالفعل، وقد تمكنا من تعبئة هذا العدد بسرعة كبيرة. إنه إنجاز ضخم، وإذا أمكن تحقيقه، فلن يكون إلا في الإمارات”. جاء ذلك خلال مناقشة ضمن جناح “جي42” في معرض “جيتكس غلوبال 2025”.
وقال: “تتمتع الإمارات بميزة مذهلة، فبمجرد اتخاذ القرار، يعمل جميع أصحاب المصلحة معاً لتحقيق الهدف ذاته. لا أعتقد أن هناك أي دولة أخرى في العالم يمكنها تكرار هذه الرؤية الموحدة لإنجاز مشروع ناجح. أرى هذا المشروع كمبادرة طموحة إماراتية ستغيّر كلياً النظرة إلى أبوظبي كقائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ليس فقط على مستوى المنطقة، بل على مستوى العالم”.
كما حضر النقاش كل من بيورن فيدج، المدير العام لشركة “أليك داتا سنترز”، ونيكولاس برهام، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة “طاقة ترانسمشن”.
وقال فيدج إن واحدة من أبرز التحديات في مشروع “ستارغيت الإمارات” تتمثل في حجمه وتعقيده وسرعة تنفيذه.
وأضاف: “إنه أمر استثنائي حقاً. كنا محظوظين جداً لأننا انضممنا إلى المشروع في مرحلة مبكرة جداً. أحد العناصر الأساسية التي نركّز عليها هو ضمان التعاون الكامل بين جميع الفرق وإدارة سلسلة التوريد واللوجستيات. هناك عدد ضخم من أصحاب المصلحة المشاركين في المشروع، ومن الضروري أن يتعاون الجميع فيه. هذا أمر بالغ الأهمية”.