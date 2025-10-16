ستارغيت الإمارات” يوظف 3,500 عامل مع اقتراب إنجاز المرحلة الأولى

وأضاف: “لقد أزلنا نحو 1.2 مليون قدم مكعب من الرمال من الموقع، وبلغ حجم العمل حتى الآن 1.3 مليون ساعة عمل للوصول إلى ما نحن عليه الآن في الموقع. هناك نحو 3,500 عامل في الموقع بالفعل، وقد تمكنا من تعبئة هذا العدد بسرعة كبيرة. إنه إنجاز ضخم، وإذا أمكن تحقيقه، فلن يكون إلا في الإمارات”. جاء ذلك خلال مناقشة ضمن جناح “جي42” في معرض “جيتكس غلوبال 2025”.