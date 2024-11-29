سبيكة ذهبية بـ 79 ألف درهم لإماراتية في "بيج تيكت"

راجيش، وهو مزارع من الهند، كان يجرب حظه مع تذاكر اليانصيب Big Ticket على مدى العامين الماضيين، وأثمر صبره أخيرًا عندما تلقى مكالمة الفوز التي غيرت حياته. بعد أن عاش في الإمارات العربية المتحدة لمدة 14 عامًا، اكتشف لأول مرة Big Ticket من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وظل مشاركًا مخلصًا منذ ذلك الحين. الآن بعد عودته إلى الهند، يشعر راجيش بسعادة غامرة بشأن فوزه، على الرغم من أنه لم يقرر بعد كيفية استخدام جائزته. إنه يفكر في بيعها والاحتفاظ بالربح، والاستفادة القصوى من هذه الفرصة المثيرة.