سبيكة ذهبية بـ 79 ألف درهم لإماراتية في "بيج تيكت"
فازت سيدة إماراتية هذا الأسبوع بأول سبيكة ذهب في السحب الإلكتروني اليومي لـ بيج تيكتBig Ticket، لكن لا يمكن التواصل معها حالياً.
وفازت بدور الكلدي في 22 نوفمبر برقم التذكرة الفائزة 269-396502، والتي اشترتها عبر الإنترنت.
ولكن، على الرغم من المحاولات العديدة التي قام بها المنظمون للاتصال بها عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، فإنها لم ترد حتى الآن للحصول على جائزتها.
وفي الوقت نفسه، فاز ستة آخرون أيضًا بسبيكة ذهبية مذهلة عيار 24 قيراطًا تزن 250 جرامًا، بقيمة 79 ألف درهم إماراتي.
ومن بين الفائزين المحظوظين هذا الأسبوع كان هناك متخصص في تكنولوجيا المعلومات، ومحاسب، ومزارع من الهند.
الفائزون الستة الآخرون:
أجو مامان ماثيو
الفائز في 23 نوفمبر
كان المهندس الذي يعيش في رأس الخيمة مع عائلته مشاركًا مخلصًا في مسابقة Big Ticket على مدار السنوات السبع الماضية. هذه المرة، ابتسم الحظ أخيرًا لأجو عندما فاز بجائزة يتقاسمها مع صديق مقرب. يخطط لبيع سبيكة الذهب واستخدام حصته في إجراء استثمارات استراتيجية، والاستمرار في السعي لتحقيق النمو المالي مع الاستمتاع بإثارة المشاركة في سحوبات Big Ticket. وعندما سُئل عما إذا كان سيستمر في شراء تذاكر سحب Big Ticket، ذكر أنه سيستمر في تجربة حظه!
موتو كانان سيلفام
الفائز في 24 نوفمبر
موثو، من أصل هندي، يقيم حاليًا في الإمارات العربية المتحدة. وقد اشترى تذكرته الرابحة المحظوظة من المتجر، برقم التذكرة 269-435786، ولم يعرف حماسه حدودًا.
سانديب باتيل
الفائز في 25 نوفمبر
سانديب، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات يعمل في مدينة دبي للإعلام، يشتري تذاكر السحب الكبرى منذ أكثر من أربع سنوات مع مجموعة من أقرب أصدقائه. ولأنه يعيش في دبي مع عائلته، قرر سانديب الاستفادة من عرض "اشترِ 2 واحصل على 2 مجانًا"، ولسعادته، تبين أن التذكرة المجانية هي التذكرة الفائزة. وهو يخطط لبيع سبائك الذهب واستخدام حصته للاستثمار في تعليم طفله، مما يجعل الفوز أكثر أهمية لمستقبل عائلته.
راجيش كيه في فاسو
الفائز في 26 نوفمبر
راجيش، وهو مزارع من الهند، كان يجرب حظه مع تذاكر اليانصيب Big Ticket على مدى العامين الماضيين، وأثمر صبره أخيرًا عندما تلقى مكالمة الفوز التي غيرت حياته. بعد أن عاش في الإمارات العربية المتحدة لمدة 14 عامًا، اكتشف لأول مرة Big Ticket من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وظل مشاركًا مخلصًا منذ ذلك الحين. الآن بعد عودته إلى الهند، يشعر راجيش بسعادة غامرة بشأن فوزه، على الرغم من أنه لم يقرر بعد كيفية استخدام جائزته. إنه يفكر في بيعها والاحتفاظ بالربح، والاستفادة القصوى من هذه الفرصة المثيرة.
لورانس تشاكابان
الفائز في 27 نوفمبر
يعيش لورنس، المحاسب من الهند، في الكويت مع عائلته منذ 15 عامًا. وبعد أربع سنوات من تجربة حظه، هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها بجائزة كبيرة. ورغم أنه لم يقرر بعد كيفية استخدام مكاسبه، إلا أنه عازم على الاستمرار في المشاركة في اليانصيب، متمسكًا بحلم الفوز بالجائزة الكبرى يومًا ما.
فيشنو م
الفائز في 28 نوفمبر
فيشنو، مهندس كهربائي مقيم في دبي، شارك في مسابقة Big Ticket لمدة ست سنوات، وكان يشتري التذاكر من حين لآخر في البداية ولكن بشكل متكرر على مدار العامين الماضيين. هذه المرة، قرر أن يجرب حظه بتذكرة اشتراها بمفرده وقد نجحت! وعلى الرغم من الشراء الفردي، اختار فيشنو بيع سبيكة الذهب وتقاسم الجائزة مع أصدقائه، الذين يشتري التذاكر منهم عادةً، مما يدل على الروابط القوية بين الصداقة التي تجعل فوزه أكثر أهمية.