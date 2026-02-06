سبع ركائز تقنية تجعل مركبة دبي ذاتية القيادة الأكثر ذكاءً وأماناً

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رسميًا عمليات خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل في دبي. وعلى عكس الافتتاحات الأخرى، جلس الشيخ حمدان بالفعل داخل المركبة. ثم قام برحلة إلى القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا.