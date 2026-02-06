سبع ركائز تقنية تجعل مركبة دبي ذاتية القيادة الأكثر ذكاءً وأماناً

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رسميًا عمليات خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل في دبي. وعلى عكس الافتتاحات الأخرى، جلس الشيخ حمدان بالفعل داخل المركبة. ثم قام برحلة إلى القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا.
تمثل هذه اللحظة خطوة كبيرة لخطط دبي’ المستقبلية للنقل. ومن المتوقع أن تفتح الخدمة للجمهور في الربع الأول من عام 2026.
فيما يلي سبع حقائق يجب أن تعرفها عن المركبة:
1. إنها ذاتية القيادة
تتحرك مركبة التاكسي "RT6"، التي طورتها شركة "Baidu Apollo Go"، بشكل مستقل تماماً، حيث لا يوجد توجيه بشري. وتتخذ السيارة قراراتها الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
2. تحتوي على أكثر من 40 مستشعرًا
المركبة مجهزة بأكثر من 40 مستشعراً، تشمل أجهزة "LiDAR" والرادارات والكاميرات الذكية. فكر فيها كأنها عيون وآذان السيارة؛ فهي تمسح الطريق باستمرار، وتراقب السيارات الأخرى، وتلاحظ المشاة، وتكتشف إشارات المرور.
3. تستخدم بيانات حية وخرائط عالية الدقة
يعمل التاكسي بناءً على بيانات فورية وخرائط عالية الدقة. فهو لا يتبع مجرد مسار ثابت، بل يقرأ ما يحدث على الطريق في تلك اللحظة ويتكيف مع الظروف بأمان.
4. يمكنها التعامل مع طرق دبي المزدحمة
هذه ليست سيارة مسار اختبار. إنها تسير على طرق حقيقية مع حركة مرور حقيقية. يمكنها التعامل مع التقاطعات والإشارات وتغيير المسارات والأشخاص الذين يعبرون الطريق مع الالتزام بقواعد المرور.
5. طراز من الجيل الأحدث
تعد مركبة "RT6" الجيل السادس من سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وقد صُممت خصيصاً للاستخدام العام على نطاق واسع.
6. تأتي بخبرة قيادة عالمية
قبل وصولها إلى دبي، أتمت مركبات المشغل أكثر من 150 مليون كيلومتر من القيادة الآمنة وأكثر من 10 ملايين رحلة في مدن مختلفة. وهذه الخبرة تدعم عملية إطلاقها هنا.
7. مركز تحكم في دبي
افتتحت الشركة أول مركز لعمليات المركبات ذاتية القيادة لها خارج الصين في دبي. ويقع المركز في "مجمع دبي للعلوم" على مساحة 2000 متر مربع، حيث يقوم بمراقبة سيارات التاكسي، وتحديث برامجها، وفحص أنظمة السلامة، وإدارة العمليات اليومية.
لم تعد سيارات الأجرة بدون سائق فكرة مستقبلية في دبي، بل أصبحت موجودة بالفعل على الطريق، وقريباً قد يتمكن السكان من حجز إحداها.