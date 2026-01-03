سبعة فائزين في سحب "اليوم السعيد" من يانصيب الإمارات

فاز ما مجموعه سبعة لاعبين بمبلغ 100,000 درهم في سحب "اليوم السعيد" التابع لـ "يانصيب الإمارات" رقم 260103، بينما لا تزال الجائزة الكبرى البالغة 30 مليون درهم متاحة للفوز بها يوم السبت.
ومن بين هؤلاء، طابق أربعة لاعبين أرقام الأيام الخمسة ورقم الشهر، ليفوز كل منهم بمبلغ 100,000 درهم. أما الفائزون الثلاثة المتبقون، فقد أُعلن عنهم ضمن فئة "الفرصة السعيدة"، حيث حصل كل منهم على 100,000 درهم.
كانت الأرقام الفائزة في السحب:
الأيام: 15، 30، 7، 31، 27 و2
الشهر: 11
الفائزون بفرصة الحظ
الفائزون في "الفرصة السعيدة" كجزء من سحب "اليوم السعيد" الأسبوعي، أعلن يانصيب الإمارات أيضاً عن نتائج "الفرصة السعيدة"، حيث فاز ثلاثة لاعبين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم. وكانت رموز الهوية الفائزة في "الفرصة السعيدة" هي: AU1943197 AI0733977 CP6642835
تُقام سحوبات "اليوم السعيد" الآن كل يوم سبت بعد التحديث الأخير للعبة. ويتميز التنسيق المحدث بجائزة كبرى تبلغ 30 مليون درهم، وجائزة ثانية تبلغ 5 ملايين درهم، بالإضافة إلى فئة "الفرصة السعيدة" التي تقدم جوائز إضافية بقيمة 100,000 درهم كل أسبوع.