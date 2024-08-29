"سبايس جيت" تلغي رحلات إلى دبي بسبب مشاكل تشغيلية

وعندما اتصلت صحيفة خليج تايمز بشركة الطيران للحصول على بيان بشأن هذه المسألة، قال متحدث باسم شركة سبايس جيت: "نظرًا لأسباب تشغيلية، تم إلغاء عدد قليل من رحلات سبايس جيت من دبي. وتم توفير أماكن للركاب المتأثرين في رحلات سبايس جيت اللاحقة، أو على متن شركات طيران أخرى، أو تم توفير استرداد كامل للمبلغ المدفوع. تعمل جميع رحلاتنا المجدولة من دبي الآن كما هو مخطط لها".