"سبايس جيت" تلغي رحلات إلى دبي بسبب مشاكل تشغيلية
أكدت شركة طيران "سبايس جيت" إلغاء عدد من رحلاتها من وإلى دبي، الخميس، لأسباب "تشغيلية"، بحسب بيان نشرته صحيفة خليج تايمز.
وبحسب تقارير متعددة، تم منع بعض ركاب شركة سبايس جيت المتجهين إلى دبي من تسجيل الوصول "بسبب فشل شركة الطيران في تسوية مستحقات المطار". كما تلقى العديد من المسافرين رسائل ومكالمات مفاجئة لإبلاغهم بالوضع.
وعندما اتصلت صحيفة خليج تايمز بشركة الطيران للحصول على بيان بشأن هذه المسألة، قال متحدث باسم شركة سبايس جيت: "نظرًا لأسباب تشغيلية، تم إلغاء عدد قليل من رحلات سبايس جيت من دبي. وتم توفير أماكن للركاب المتأثرين في رحلات سبايس جيت اللاحقة، أو على متن شركات طيران أخرى، أو تم توفير استرداد كامل للمبلغ المدفوع. تعمل جميع رحلاتنا المجدولة من دبي الآن كما هو مخطط لها".
إعادة جدولة المواعيد
واضطر الركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم بين مومباي ودبي إلى إعادة جدولة مواعيدهم أو إلغاء رحلاتهم.
وقال "ساجاي وارير"، المقيم السابق في الإمارات ا والمسافر القادم: "كانت رحلتي على متن شركة سبايس جيت إلى دبي في الساعة الثانية صباحًا يوم 28 أغسطس. كانت زيارة شخصية. تلقيت إشعاراً من شركة سبايس جيت بأن الرحلة قد تم إلغاؤها لأسباب تشغيلية وأرشدونا إما إلى التحقق من خيارات أخرى أو طلب استرداد المبلغ".
اختارت شركة"وارير" Warrier استرداد الأموال وحجزت رحلة أخرى. "لقد أُبلغت بأن استرداد الأموال سيتم خلال 21 يومًا".
وأضاف "رغم أن الزيارة كانت شخصية، إلا أنني كنت أخطط لعقد اجتماع صباحي في دبي واضطررت إلى إعادة ترتيب بعض الأمور لأن الرحلة التالية كانت في الثامنة صباحاً. وكانت الرحلة متأخرة أيضاً، مما اضطرني إلى إجراء بعض التغييرات الإضافية في جدول أعمالي".
وجاء في الرسالة النصية القصيرة التي تلقاها الركاب: "عزيزي العميل، لأسباب تشغيلية، تم إلغاء رحلتك على متن خطوط سبايس جيت من مومباي إلى دبي. نأسف للإزعاج الذي تسببنا فيه. يمكنك إعادة حجز رحلة بديلة هنا (رابط تمت مشاركته)".
وقال مسافر آخر متوجه إلى دبي يدعى"س ن" : "لقد حجزت أيضاً رحلة في الصباح الباكر إلى دبي. كنت ذاهباً في رحلة ترفيهية لمقابلة أختي وزوجها. وبما أنني أسافر بمفردي، فلم يكن الأمر يشكل لي أي إزعاج".
تلقى الرسالة قبل أن يغادر منزله متوجهاً إلى المطار. "يتعين علي الآن تعديل رحلتي وإعادة الحجز، وهو أمر متعب بعض الشيء. ولكن بما أنني لست في عجلة من أمري، فقد اخترت إلغاء الحجز واسترداد المبلغ. ربما أسافر بعد بضعة أيام من الآن. الشيء الوحيد الذي أشعر بالأسف عليه هو أنني سأفوت الأيام الأخيرة من مهرجان التسوق الصيفي هناك".
في 12 أغسطس، أصدر مطار مومباي تحذيرًا لركاب شركة سبايس جيت، محذرًا من احتمال حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية، على الرغم من سحب هذا التحذير لاحقًا.
وذكرت تقارير من وسائل إعلام هندية مختلفة أن موظفي شركة سبايس جيت، بما في ذلك الطيارون وطاقم الطائرة، يواجهون مشاكل بسبب تأخر الرواتب، مع تأخر المدفوعات لمدة شهرين.