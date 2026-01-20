سبايس جيت تطلق رحلات مباشرة بين أحمد آباد والشارقة

وبالنسبة للعديد من سكان الإمارات الذين تنحدر أصولهم من ولاية غوجارات، يعد هذا الربط المباشر تطوراً مرحباً به. وقال راجيش باتيل، وهو مغترب غوجاراتي يسافر كثيراً إلى أحمد آباد للعمل: "هذا سيوفر علينا الكثير من الوقت والعناء. إن وجود رحلة مباشرة من الشارقة، خاصة في وقت متأخر من الليل، يجعل التخطيط للرحلات القصيرة أسهل بكثير".