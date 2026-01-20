سبايس جيت تطلق رحلات مباشرة بين أحمد آباد والشارقة

أعلنت شركة "سبايس جيت" (SpiceJet)، وهي شركة طيران هندية منخفضة التكلفة، يوم الثلاثاء عبر منصة "إكس" عن إطلاق رحلات مباشرة بين أحمد آباد والشارقة اعتباراً من 5 فبراير، مما يعزز الربط الجوي بين ولاية غوجارات ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وستصبح الشارقة الوجهة الثانية لشركة "سبايس جيت" في دولة الإمارات بعد دبي، حيث تسعى الشركة للاستفادة من الطلب القوي من رجال الأعمال والسياح والجالية الهندية الكبيرة المقيمة في المنطقة.
وستعمل الخدمة بمعدل خمسة أيام في الأسبوع، باستثناء يومي الثلاثاء والأربعاء. وستغادر الرحلات من أحمد آباد في الساعة 8:20 مساءً وتصل إلى الشارقة في الساعة 10:20 مساءً، بينما تغادر رحلة العودة من الشارقة في الساعة 11:20 مساءً لتصل إلى أحمد آباد في الساعة 3:30 صباح اليوم التالي.
تتوفر أسعار رحلات العودة حالياً بدءاً من حوالي 900 درهم، وهي تخضع للتوافر والضرائب والرسوم الإضافية المعمول بها، وفقاً لتفاصيل الحجز على الموقع الإلكتروني لشركة الطيران.
تعد أحمد آباد مركزاً تجارياً وثقافياً رئيسياً في ولاية غوجارات، ولديها روابط تجارية وعائلية قوية مع دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يستفيد من المسار الجديد المسافرون الدائمون، وأصحاب المشاريع الصغيرة، والعائلات التي تتنقل بانتظام بين المنطقتين.
وقال ديبوجو مهارشي، كبير مسؤولي الأعمال في "سبايس جيت": "إن مكانة الشارقة كمركز إقليمي رئيسي تجعلها إضافة مهمة لشبكتنا". وأضاف: "يعكس هذا الإطلاق الطلب المتزايد على السفر بين الهند والإمارات، ويبقى تركيزنا منصباً على توسيع نطاق الاتصال حيثما تشتد حاجة المسافرين إليه".
وبالنسبة للعديد من سكان الإمارات الذين تنحدر أصولهم من ولاية غوجارات، يعد هذا الربط المباشر تطوراً مرحباً به. وقال راجيش باتيل، وهو مغترب غوجاراتي يسافر كثيراً إلى أحمد آباد للعمل: "هذا سيوفر علينا الكثير من الوقت والعناء. إن وجود رحلة مباشرة من الشارقة، خاصة في وقت متأخر من الليل، يجعل التخطيط للرحلات القصيرة أسهل بكثير".
تتمتع الشارقة بالفعل بصلات جوية قوية مع الهند، حيث يتعامل مطار الشارقة الدولي حالياً مع حوالي 25 رحلة يومية إلى مدن هندية، تشغلها بشكل أساسي شركة "العربية للطيران"، إلى جانب خدمات من شركات طيران أخرى مثل "طيران الهند إكسبريس". وتشمل الوجهات الشهيرة كلاً من مومباي، دلهي، كوتشي، ثيروفانانثابورام، وسورت.
الحجوزات لرحلات أحمد آباد-الشارقة متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني لشركة "سبايس جيت"، وتطبيق الهاتف المحمول، ووكلاء السفر المعتمدين.