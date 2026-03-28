سباق مع المطر".. سواعد الإمارات تعيد"الحياة لطبيعتها" في ساعات معدودة

ضمن استجابة منسقة على مدار الساعة من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، تم ضمان استمرار الخدمات بسلاسة وتطهير المناطق التي غمرتها المياه في غضون ساعات قليلة. وأظهرت لقطات حصرية شاركتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA)، الكفاءة العالية في التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

تنسيق ميداني من غرف التحكم إلى الشوارع

سلط الفيديو الضوء على منظومة عمل متكاملة، حيث تكاتفت الكيانات المختلفة للسيطرة على الموقف؛ إذ رصدت اللقطات مسؤولين يراقبون الأوضاع بدقة من غرف التحكم المركزية، بالتزامن مع نشر الفرق الميدانية في كافة المناطق المتضررة. وشوهد أفراد الشرطة وهم يديرون حركة المرور ببراعة في ظل ظروف جوية قاسية، بينما تسابقت أطقم الطوارئ وصهاريج نقل المياه لسحب التجمعات من الطرق والمناطق المنخفضة.

ولم تقتصر الجهود على الجانب اللوجستي فحسب، بل شملت عمليات إنقاذ إنسانية؛ حيث ساعدت الفرق السكان في الأحياء التي غمرتها المياه، وقدمت الدعم لسائقي السيارات العالقين، مع توجيه الناس إلى مناطق آمنة وفتح الطرق التي أغلقتها السيول.

دبي: كفاءة تنهي التجمعات قبل حلول المساء

ميدانياً، أكد السكان في عدة إمارات أن الوضع تحسن بسرعة مذهلة، وعادت الحياة إلى طبيعتها في غضون ساعات. ففي دبي، كشفت الصور التي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن خلو الطرق الرئيسية من تجمعات المياه الكبيرة بعد وقت قصير من توقف المطر. كما بثت بلدية دبي مقاطع فيديو تظهر انتشار فرقها في كافة المواقع لتصريف المياه واستعادة انسيابية المرور.

ويقول ألطاف حسين، أحد سكان "أبراج بحيرات الجميرا": "كنت أخشى تفاقم الوضع عندما رأيت السماء غائمة صباحاً. وبحلول الرابعة عصراً، أخبرني زملائي أنهم عالقون بسبب المطر. قررت تأخير خروجي من العمل حتى السابعة مساءً، ولدهشتي وجدت أن الطرق قد تم تطهيرها بالكامل. بحلول الليل، شعرت أن كل شيء عاد لطبيعته؛ الاستجابة كانت سريعة جداً".

الشارقة وعجمان: عمل دؤوب حتى الفجر

وفي الشارقة، حافظت السلطات على تواجد أمني وميداني كثيف، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه. وواصلت شرطة الشارقة تحديثاتها المستمرة عبر منصة (X) لتوجيه السكان حول حالة الطرق. وأشار السكان إلى أن صهاريج البلديات لم تتوقف عن العمل حتى الساعات الأولى من الصباح.

تقول هنا منصور، مقيمة مصرية في منطقة النهدة: "خرجنا في الساعة الثانية صباح السبت لشراء بعض الضروريات، ورأينا الصهاريج لا تزال تعمل بنشاط بالقرب من منطقة 'نايت تو نايت'. لم يتوقفوا لحظة، والآن الطرق في حالة ممتازة".

أما في عجمان، فقد أشاد السكان بعملية التنظيف السريعة وتصريف المياه من المناطق المنخفضة مثل "النعيمية". وأكدت شرطة عجمان عبر قنواتها الرسمية أن فرقها كانت في حالة تأهب قصوى للاستجابة للحوادث وتسهيل الخدمات. وقال حميد خان، رجل أعمال مقيم بالمنطقة: "كنا نتوقع أن يستغرق الأمر وقتاً أطول، لكن المياه أُزيلت بسرعة. رؤية الصهاريج والعمال في كل مكان تمنحنا الثقة بأن الأمور تحت السيطرة تماماً".

نضج الخبرة: مقارنة بأبريل 2024

أجمع السكان على أن الاستجابة هذه المرة بدت أكثر تنظيماً وسرعة مقارنة بحالات الطقس السابقة. ولفتت هنا منصور إلى الفارق الملحوظ قائلة: "في أبريل 2024، بقيت المياه لفترة طويلة في عدة أماكن، لكن هذه المرة تم التعامل مع الموقف بشكل أفضل بكثير؛ ففي غضون ساعات محدودة، عادت الأمور إلى طبيعتها".