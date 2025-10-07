سباق في الإمارات لشراء الذهب والمجوهرات كأفضل استثمار ضد تآكل قيمة المدخرات

الذهب يسجل رقماً قياسياً: لماذا يحوّل سكان الإمارات مدخراتهم إلى المعدن الأصفر؟

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 3,949 دولاراً للأونصة يوم الاثنين، محققاً مكاسب تزيد عن 1.5% في جلسة التداول المسائية.

تاريخ النشر: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، 6:00 صباحاً بقلم: وحيد عباس

مع استمرار تراجع أسعار الفائدة وتصاعد التضخم، يتجه بعض المقيمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد لتحويل نقودهم إلى الذهب، معتبرين المعدن الثمين استثماراً أكثر أماناً ومكافأة.

ويفيد تجار ومجوهراتيون في الإمارات بأن هناك توجهاً متنامياً لدى الناس لتحويل مدخراتهم إلى الذهب، مدفوعين بمخاوف من أن يؤدي التضخم إلى تآكل قيمة حيازاتهم النقدية. ومع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، يرى الكثيرون أن المعدن الأصفر يوفر تحوطاً أفضل ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وقال محمد ضيبان، مدير التسويق في "الرميزان": "أسعار الذهب تتسلق، والناس يرونه استثماراً آمناً وعالي السيولة. بدلاً من الاحتفاظ بمدخراتهم نقداً، ما قد يؤدي إلى فقدان قيمتها، يفضلون الاستثمار في الذهب والمجوهرات. يعتقد الكثيرون أن الأسعار سترتفع أكثر؛ إذ يتوقع بعض الاقتصاديين أنها قد تصل إلى 5,000 دولار للأونصة. لهذا السبب، يشعر الناس أنه من الأفضل شراء الذهب الآن بدلاً من تفويت الفرصة لاحقاً. يقوم الناس بشراء السبائك الذهبية والمشغولات القابلة للارتداء وغيرها من قطع الذهب للاستخدام والاستثمار على حد سواء".

ووافقه الرأي بافل سبيرين، الرئيس التنفيذي لشركة "سكوب ماركتس"، مشيراً إلى أن الذهب لا يزال مطلوباً بشدة في الإمارات والمنطقة. وقال: "الناس يحوّلون نقودهم إلى الذهب ويستكشفون فرصاً استثمارية أخرى عبر الإنترنت".