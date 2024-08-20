سباق طائرات"درون" بأبوظبي: مليون دولار للفرق المبتكرة
سيشهد سباق الطائرات بدون طيار "A2RL"، وهو حدث جديد في عالم السباقات، قيام أفضل الفرق الدولية والمؤسسات البحثية والمبتكرين بدمج المهارات البشرية مع التقنيات المتقدمة للتنافس على مجموع جوائز مالية قدرها مليون دولار في أبوظبي.
وتعتمد مسابقة السباقات الحديثة، المقرر عقدها في أبريل 2025، على النجاح الذي حققه دوري أبوظبي للسباقات الذاتية (A2RL)، والذي شهد قيام ثمانية فرق دولية بعرض سيارات ذاتية القيادة في حلبة مرسى ياس في أبريل من هذا العام.
واستقطب الحدث الرياضي البارز 10 آلاف متفرج و 900 ألف مشاهد عبر الإنترنت و 22 ألف مستخدم لتطبيق الواقع الافتراضي. ويهدف الحدث، الذي تنظمه شركة "أسباير" "Aspire"، إلى تسريع التطوير العالمي للأنظمة والتقنيات ذاتية القيادة.
وأشار "ستيفان تيمبانو"، الرئيس التنفيذي لشركتي "أسباير" و "A2RL" إلى أن مثل هذه الأحداث ترفع حدود الابتكار.
وقال لصحيفة خليج تايمز: ""عندما تقوم بالتجربة في ظروف عالية المخاطر، فإنك تكتشف حقاً حدوداً و اختراعات جديدة في العلوم"، وأشار إلى أن "A2RL" تقدم نظرة للمستقبل حيث يعتمد النجاح على مهارات البرمجة والخوارزميات وتطوير البرمجيات.
وأكد "تيمبانو" أنه من المتوقع أن يؤدي سباق الطائرات بدون طيار إلى تحسين الكفاءة من حيث التكلفة، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الطائرات بدون طيار في البلدان النامية، والمساعدة في تدريب الشباب على مهارات الاستعداد للمستقبل، ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للتكنولوجيا المستقلة في المنطقة وخارجها.
"يعد سباق الطائرات بدون طيار "A2RL" هو الأساس في استراتيجيتنا لتعزيز قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ذاتية القيادة."
وأعرب "تيمبانو" عن أمله في أن تُترجم التكنولوجيا التي تم اختبارها وتحسينها خلال السباق إلى تطبيقات حقيقية. وقال: "نريد أن يؤدي السباق إلى مزيد من التقدم في الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة. إذا تمكنا من تحفيز أفكار جديدة، وزيادة التعاون، وتسريع التطوير التكنولوجي واعتماده، فسنكون قد نجحنا بالفعل.
وأكد "تيمبانو" أن فعالياتٍ مثل "A2RL" ستجذب انتباه العالم إلى تجربة السباقات المستقلة الجديدة، كما ستعزز المعرفة وتدفع الابتكار وتعمل على تسريع التعاون التجاري.
"إن الدروس والرؤى المستفادة من خلال "A2RL" سيكون لها آثار بعيدة المدى، مما يؤدي إلى دفع النمو وتسويق مخرجات البحث والتطوير محلياً وعالمياً."
سيتم عقد التحدي بالشراكة مع "سباق أبطال الطائرات بدون طيار" - وهي مؤسسة احترافية ورائدة حول العالم لسباقات الطائرات بدون طيار.
وأضاف أن "السباق الأول سيقام في أبريل 2025 ويتم التخطيط لإقامة سباقين سنوياً حتى نهاية عام 2028 على الأقل".
كيف تربح مليون دولار؟
وأشار "تيمبانو" إلى أن سباق الطائرات بدون طيار سيشهد قيام المتنافسين بمحاولة التنقل عبر سلسلة من البوابات وتجنب العوائق باستخدام أجهزة الاستشعار الموجودة على متن الطائرة والقوة الحسابية.
وقال: "إن الهدف الرئيسي من السباق هو وضع معيار لتحقيق أقصى قدر من الابتكار في الخوارزميات مع استخدام الحد الأدنى من تكنولوجيا الاستشعار في بيئات معقدة. تمتلك جميع الفرق حصة متساوية من بيانات المحاكاة، ومعرفة بتصميم طائراتهم بدون طيار، ويتم منحهم أوقات تدريب مماثلة من على مضمار السباق. لذلك، فإن العامل المميز الوحيد الذي يحدد النجاح هو المهارات الفريدة لكل فريق وخبرته في تكييف خوارزميات البرامج الخاصة بهم مع طائراتهم."
الاختيار بثلاث خطوات
التسجيل لتحدي السباق مفتوح على الموقع www.a2rl.io حتى 20 سبتمبر وستكون هناك ثلاث مراحل لضمان اختيار أفضل المتسابقين.
الفرز: يتم تقييم تجربة المشاركين وخبراتهم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي من خلال أوراق البحث أو مواقع المشاريع أو مقاطع الفيديو لرحلات الطائرات بدون طيار.
فيديو: يتم تقييم مقاطع الفيديو المقدمة المستقلة لرحلات الطائرات بدون طيار.
تمرين في الموقع: سيتعين على الفرق تقديم عرض توضيحي مباشر.
سيتم اختيار ما يصل إلى 20 فريقاً للتنافس في التحدي النهائي في أبريل 2025 للفوز بجائزة مالية قدرها مليون دولار.