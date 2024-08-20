سباق طائرات"درون" بأبوظبي: مليون دولار للفرق المبتكرة

وقال: "إن الهدف الرئيسي من السباق هو وضع معيار لتحقيق أقصى قدر من الابتكار في الخوارزميات مع استخدام الحد الأدنى من تكنولوجيا الاستشعار في بيئات معقدة. تمتلك جميع الفرق حصة متساوية من بيانات المحاكاة، ومعرفة بتصميم طائراتهم بدون طيار، ويتم منحهم أوقات تدريب مماثلة من على مضمار السباق. لذلك، فإن العامل المميز الوحيد الذي يحدد النجاح هو المهارات الفريدة لكل فريق وخبرته في تكييف خوارزميات البرامج الخاصة بهم مع طائراتهم."