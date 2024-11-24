"سباق دبي" يمنح العائلات اللياقة والطاقة عبر تجربة مميزة
لم يكن العمر والقدرات عائقاً حيث خرج الآلاف إلى شارع الشيخ زايد الشهير في الإمارة للمشاركة في سباق دبي للجري يوم الأحد 24 نوفمبر.
بالنسبة للمغتربة الهندية "أمرديب مونتيرو"، التي أصيبت بشلل الأطفال، كانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها في سباق دبي للجري، لكنها لا يمكن أن تكون أكثر سعادة. قالت وهي تتحرك بمساعدة دعامة المشي: "لم أشارك طيلة هذه السنوات لأنني اعتقدت أنني يجب أن أركض، ثم سمعت أنه يمكنك المشي أيضاً. أنا أستمتع حقًا بنفسي وأحب هذه الطاقة".
وقالت إن الركض منحها بصيصاً من الأمل، حيث تعيش في الإمارات منذ أكثر من 35 عاماً. وأضافت: "في ظل كل هذه الحروب والدمار في جميع أنحاء العالم، فإن رؤية الآلاف من الناس هنا على شارع الشيخ زايد يركضون جنباً إلى جنب كعائلة واحدة كبيرة يملؤني بالأمل والسعادة. آمل أن أعود العام المقبل مع عائلتي".
وقاد سمو ولي عهد دبي السباق الذي انطلق بعد الساعة 6:30 صباحًا بقليل، بينما قادت سيارات الشرطة، بما في ذلك شاحنة تيسلا الإلكترونية، الطريق لضمان السلامة.
وانضم سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى الحشود الغفيرة التي غطت الشارع بالمشاة، بدلاً من صفوف المركبات المعتادة.
وانضم إلى فزاع - كما يطلق عليه شعبياً - عدد كبير من العدائين الذين ارتدوا قمصاناً خضراء لهذا العام، بعد أن أثبتوا مرة أخرى أن دبي هي واحدة من أكثر المدن لياقة في العالم، مرتدياً قميصاً بأكمام طويلة ورقم تسجيل أزرق 003 لركض مسافة 10 كيلومترات.
بالنسبة للمغتربين الفلبينيين جان وابنهم كاليم البالغ من العمر 5 سنوات، كانت هذه هي المرة الثانية التي يشاركون فيها في السباق. وقد استمتع كاليم، الذي كان على كرسي متحرك منذ ولادته، بالسباق. وقالت جان: "لقد أحب الطاقة التي اكتسبها العام الماضي. كان هناك الكثير من الأطفال الآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين شاركوا في السباق. لقد شعرنا وكأننا نبني مجتمعًا خاصًا بنا".
وسار الثنائي الذي يقيم في منطقة الحديبة أكثر من 45 دقيقة للوصول إلى خط البداية. وقالت: "لم يكن من المنطقي أن نأخذ السيارة ونبحث عن موقف للسيارات، لذا قررنا السير وكانت تجربة رائعة".
وصل صديق المقيم في أبوظبي وعائلته إلى دبي مساء السبت وركنوا سيارتهم في منزل أحد أقاربهم للمشاركة في الحدث. وقال: "نمنا لمدة ساعة فقط وجئنا إلى خط البداية في الساعة 5 صباحًا. هذا حدث لا أفوته أنا وعائلتي أبدًا. الأجواء والطاقة التي تحيط به شيء مختلف تمامًا".
كان الركض الحر بمثابة اليوم الختامي لتحدي دبي للياقة البدنية الذي استمر لمدة 30 يومًا والذي حول المدينة إلى صالة ألعاب رياضية مفتوحة. وفي هذا العام، أصبحت الإجراءات أكثر بهجة بفضل المظليين والطيارين الشراعيين وطائرة قدمت حركات بهلوانية في السماء. وكان ضباط الشرطة على ظهور الخيل جزءًا من فريق ضخم من أفراد الأمن الذين قاموا بتطهير الطرق ومساعدة المتسابقين.
وكان أحد الأشخاص الذين أبدوا حماسهم لمشاهدة الخيول هو الطفل كابير هيماني البالغ من العمر عامين، والذي جاء إلى السباق مع عائلته. وقالت والدته زهرة ضاحكة: "يحكي له والده قصة خيالية عن الخيول التي تجري على شارع الشيخ زايد، والآن يعتقد أنها حقيقية لأنه رأى الخيول هنا".
وبدأت خدمات المترو في وقت مبكر من الساعة 3 صباحًا لمساعدة العدائين على الوصول إلى خط البداية في الوقت المحدد. ووفقًا لـ هنا طه البالغة من العمر 61 عامًا، كانت القطارات مزدحمة. قادت المغتربة البريطانية سيارتها من تلال دبي إلى أبراج بحيرة جميرا لاصطحاب ابنتها نادية واستقل الثنائي المترو إلى السباق. قالت: "كان مزدحمًا تمامًا عندما ركبناه في حوالي الساعة 5.30 صباحًا. لكن كان ذلك أكثر ملاءمة من القيادة هنا. كان من الرائع أن يبدأ المترو في وقت مبكر".
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها في الجري. وقالت: "الطاقة والأجواء مختلفة حقًا. سأعود بالتأكيد العام المقبل". وقالت نادية إن DFC هو شهرها المفضل في العام. وقالت: "أحب كيف أصبحت اللياقة البدنية في متناول الجميع". "إنه أفضل وقت".
كانت إيلي الصغيرة من بين المشاركين الجدد. وانضمت إليها والداها اللذان شاركا أيضًا للمرة الأولى. وقالت والدتها تشين: "إنها تحب التواجد في الهواء الطلق وأردنا أن تخوض هذه التجربة. تتوقف كل بضعة أمتار لتنظر إلى شيء ما أو تلوح لشخص ما. إنها تستمتع حقًا".
تمكن المشاركون من الاختيار بين مسارين خلابين: مسار وسط المدينة بطول 5 كيلومترات والذي كان مثاليًا للعائلات والمبتدئين والعدائين غير المحترفين، أو مسار 10 كيلومترات الأكثر تحديًا على طول طريق الشيخ زايد.
وبينما بدأ السباقان بالقرب من متحف المستقبل، مر السباق الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات بمعالم بارزة مثل برج خليفة وأوبرا دبي، وانتهى في سوق البحار بالقرب من دبي مول على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد. وفي الوقت نفسه، امتد السباق الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات على طول شارع الشيخ زايد، وعبور جسر قناة دبي، ثم العودة إلى مبنى بوابة مركز دبي المالي العالمي.
بالنسبة للبعض، كان الجري منصة لتصوير ثقافتهم. ارتدت المغتربة الفلبينية جون قبعة سالاكوت أثناء الجري بجانب ابنة أختها إيا البالغة من العمر 13 عامًا. قالت: "والدي مزارع وصياد. هذه القبعة كانت ملكًا له وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية كنت أركض بهذه القبعة تكريمًا له وكل ما يفعله". قال الثنائي إنهما استمتعا بالركض معًا حيث كان هذا وقتهما للترابط.