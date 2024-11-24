"سباق دبي" يمنح العائلات اللياقة والطاقة عبر تجربة مميزة

وبدأت خدمات المترو في وقت مبكر من الساعة 3 صباحًا لمساعدة العدائين على الوصول إلى خط البداية في الوقت المحدد. ووفقًا لـ هنا طه البالغة من العمر 61 عامًا، كانت القطارات مزدحمة. قادت المغتربة البريطانية سيارتها من تلال دبي إلى أبراج بحيرة جميرا لاصطحاب ابنتها نادية واستقل الثنائي المترو إلى السباق. قالت: "كان مزدحمًا تمامًا عندما ركبناه في حوالي الساعة 5.30 صباحًا. لكن كان ذلك أكثر ملاءمة من القيادة هنا. كان من الرائع أن يبدأ المترو في وقت مبكر".