سباق دبي للجري في نسخته السابعة 23 نوفمبر

يعود سباق دبي للجري في نسخته السابعة، ليعيد أحد أكثر الأحداث الرياضية متعة في المدينة، حيث يمكن لعشاق اللياقة البدنية الركض عبر امتداد خاص من شارع الشيخ زايد إلى جانب مشاركين آخرين من جميع الأعمار والقدرات.

يعد هذا الحدث المجاني الذي يشهد مشاركة جماهيرية واسعة، جزءاً من تحدي اللياقة البدنية السنوي في دبي، ويحول المدينة إلى مسار جري عملاق، حيث يركض المشاركون أمام معالم بارزة مثل متحف المستقبل وأبراج الإمارات وأوبرا دبي وبرج خليفة.

هناك خياران للمسار - مسار 10 كم للعدائين الأكثر خبرة بالإضافة إلى مسار مسطح بطول 5 كم مناسب للعائلات.

حتى لو لم تركض، يمكنك الحضور لتشجيع المشاركين والاستمتاع أيضًا بالترفيه الحيوي على طول المسارات والشعور بإثارة الانضمام إلى أحد أكبر فعاليات اللياقة البدنية في العالم.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.