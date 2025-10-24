سباق دبي للجري في نسخته السابعة 23 نوفمبر

يعود سباق دبي للجري في نسخته السابعة، ليعيد أحد أكثر الأحداث الرياضية متعة في المدينة، حيث يمكن لعشاق اللياقة البدنية الركض عبر امتداد خاص من شارع الشيخ زايد إلى جانب مشاركين آخرين من جميع الأعمار والقدرات.
يعد هذا الحدث المجاني الذي يشهد مشاركة جماهيرية واسعة، جزءاً من تحدي اللياقة البدنية السنوي في دبي، ويحول المدينة إلى مسار جري عملاق، حيث يركض المشاركون أمام معالم بارزة مثل متحف المستقبل وأبراج الإمارات وأوبرا دبي وبرج خليفة.
هناك خياران للمسار - مسار 10 كم للعدائين الأكثر خبرة بالإضافة إلى مسار مسطح بطول 5 كم مناسب للعائلات.
حتى لو لم تركض، يمكنك الحضور لتشجيع المشاركين والاستمتاع أيضًا بالترفيه الحيوي على طول المسارات والشعور بإثارة الانضمام إلى أحد أكبر فعاليات اللياقة البدنية في العالم.
من التاريخ والوقت وحتى عملية التسجيل، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن سباق دبي للجري 2025:
التاريخ: 23 نوفمبر 2025
الوقت: يمكنك اختيار وقت وصولك عند التسجيل - هناك مواعيد مختلفة لكلا المسارين، تبدأ من الساعة 4 صباحًا. يبدأ السباق الساعة 6:30 صباحًا. يُغلق خط البداية الساعة 8 صباحًا.
عدد المواعيد المتاحة محدود، لذا احرص على الوصول مبكرًا لضمان مكان مناسب لبدء رحلتك. في حال وصولك متأخرًا، قد لا يتوفر لديك الوقت الكافي لإكمال المسار.
المسارات:
يبدأ مسار السباق، الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات، من شارع الشيخ زايد بالقرب من متحف المستقبل، ويمر ببرج خليفة وأوبرا دبي، وينتهي بالقرب من دبي مول. وهو مسار مسطح يناسب جميع الأعمار والقدرات.
يبدأ مسار الركض لمسافة 10 كيلومترات بالقرب من متحف المستقبل، عابرًا جسر قناة دبي، ثم يلتف على طول شارع الشيخ زايد وينتهي بالقرب من بوابة مركز دبي المالي العالمي. وهو مناسب للعدائين الأكثر خبرة.
كيفية التسجيل:
يمكنكم التسجيل عبر موقع سباق دبي للجري. التسجيل المسبق إلزامي.
يجب على الأطفال دون سن ١٣ عامًا التسجيل من قِبل شخص بالغ يزيد عمره عن ٢١ عامًا. يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٣ و٢١ عامًا التسجيل بشكل فردي، ولكن يتطلب ذلك موافقة الوالدين.
بعد التسجيل، استلم رقمك وقميصك من قرية اللياقة البدنية 30×30 التابعة لبلدية دبي، حديقة زعبيل. لن تتمكن من المشاركة في سباق دبي للجري بدون رقمك.
استلام المرايل مفتوح من ٣ إلى ٢٢ نوفمبر. مواعيد الاستلام كالتالي:
- من الإثنين إلى الخميس: 4 مساءً - 11 مساءً
- الجمعة: 12 ظهرًا - 11 مساءً
- السبت والأحد: 8 صباحًا - 11 مساءً
كيفية الوصول إلى هناك:
يمكن للمشاركين في مسار الـ 5 كيلومترات التوجه إلى محطة مترو مركز التجارة العالمي. أما للمشاركين في مسار الـ 10 كيلومترات، فيتوجهون إلى محطة مترو أبراج الإمارات.
إذا كنت تخطط لحضور الحدث، استخدم المترو للوصول بسهولة؛ انزل في محطة مترو ماكس. كما تتوفر مواقف عامة للسيارات في حديقة زعبيل.
إذا كنت تستخدم المترو، تأكد من أن لديك بطاقة نول برصيد لا يقل عن 15 درهمًا لتقليل الطوابير خلال اليوم.
إذا كنت ترغب في القيادة، يمكنك ركن سيارتك في أحد مواقف السيارات في مركز دبي التجاري العالمي لمسافة 10 كم، أو في دبي مول لمسافة 5 كم، ثم التوجه إلى خط البداية باستخدام المترو.
ما يجب وما لا يجب فعله:
هذه ليست مسابقة، لذا يمكنك الجري أو الهرولة أو المشي بوتيرتك الخاصة، واترك مساحة كافية للآخرين لتجاوزك. إذا احتجت للتوقف على الطريق لالتقاط صورة أو شرب الماء، يُرجى الانتقال إلى جانب الطريق والتأكد من عدم إعاقة الطريق.
لا يوجد مكان لوضع حقائبكم، ويُمنع الركض بحقائب الظهر. احتفظوا بأمتعتكم الثمينة في أدنى حدها، واحملوها معكم دائمًا.
احضر معك قبعة شمسية وزجاجة مياه قابلة لإعادة التعبئة.
