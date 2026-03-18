سباق الـ 24 ساعة.. محركات السيارات تُنافس مقصات الخياطين في "زحام العيد"

بينما ينتظر المقيمون في جميع أنحاء الإمارات الإعلان الرسمي عن العيد، تستعد الشركات لزحام قد يبدأ في غضون ساعات — من صالونات التجميل ومحلات الخياطة إلى ورش السيارات ومراكز الإطارات.
بالنسبة للعديد من الشركات، لم تعد الساعات الـ 24 الأخيرة قبل العيد تتعلق بالتخطيط المستقر، بل بالبقاء على استعداد لسيناريوهين محتملين والتفاعل فورًا عند تأكيد التاريخ.
صالونات التجميل تستعد لزحام الليل المتأخر
تستعد صالونات التجميل في جميع أنحاء الإمارات لزحام العيد، مع فرق في حالة تأهب للعمل حتى ساعات الصباح الباكر.
“الآن، يبدو الأمر هادئًا. ولكن بمجرد صدور الإعلان في المساء بعد صلاة المغرب، يتغير كل شيء في غضون دقائق،” قال. “يبدأ الناس في الدخول حتى في الساعة 2 صباحًا أو 4 صباحًا. يأتي البعض مباشرة بعد سماع الخبر،” قال رضوان شيخ، صاحب صالون ميش ماش في الكرامة.
قال رضوان إنه تم تحديد ساعات عمل إضافية، وتم تخزين الإمدادات مسبقًا. “لا نعرف ما إذا كان الزحام سيكون الليلة أم ليلة الغد. لذلك نستعد لكلتا الحالتين.”
بالنسبة لفنانة الحناء آسيا رحيم، فإن الفترة التي تسبق العيد هي واحدة من أكثر الفترات ازدحامًا. لديها مواعيد متتالية تقريبًا لمدة 48 ساعة قادمة، تمتد أحيانًا من الساعة 7 صباحًا حتى صلاة الفجر في اليوم التالي.
"بما أن الحناء نشاط موسمي، أحاول الاستفادة القصوى من الأيام التي تسبق العيد،" قالت. "في معظم الأيام أنام ساعتين أو ثلاث ساعات فقط. في اليوم التالي للعيد، آخذ قيلولة طويلة ومريحة."
أمضت آسيا وقتها في التنقل من منزل إلى آخر، مع التركيز على الحجوزات الجماعية. وقالت: "عادة ما يكون هناك حوالي 5 إلى 10 أشخاص في كل منزل". "العديد من زبائني هم عملاء دائمون لدي منذ عدة سنوات الآن، وأنا تقريبًا جزء من عائلاتهم."
لكن هذا الإقبال لم يعد يقتصر على الملابس والاحتفالات. يستعد الميكانيكيون في الإمارات العربية المتحدة لنوع مختلف من الطلب، وهو طلب يتشكل بفعل تغيير خطط السفر في عيد الفطر هذا.
“بسبب الوضع الحالي واضطرابات الرحلات الجوية، يختار العديد من الأشخاص البقاء داخل الإمارات العربية المتحدة،” قال عمران قريشي، فني أول في تورنتو أوتو ووركس في القصيص.
“نرى المزيد من العملاء يأتون لإجراء فحوصات سريعة قبل الانطلاق في رحلات برية قصيرة إلى أماكن مثل حتا والفجيرة أو حتى التخييم في الصحراء.”
وقال إن خدمات مثل تغيير الزيت وفحص الفرامل وفحص البطارية قد زادت في الأيام القليلة الماضية. “إنها في الغالب إصلاحات صغيرة، ولكنها عاجلة. يريد الناس أن تكون سياراتهم في حالة جيدة قبل السفر.”
وفقًا له، يتزايد الإقبال حتى قبل تأكيد العيد. “عادةً، نحصل على هذا بالقرب من عطلات نهاية الأسبوع الطويلة. ولكن هذه المرة، مع عدد أقل من الأشخاص الذين يسافرون بالطائرة، يخطط المزيد للقيادة. لذلك يأتون الآن.”
محلات الإطارات ومراكز غسيل السيارات في حالة تأهب
بالقرب من الورشة، في الفوزان للإطارات والعجلات، تتراص أكوام الإطارات، جاهزة للاستبدال السريع.
“تغيير الإطارات هو شيء يؤجله الناس، ولكن قبل العيد، لا يريدون المخاطرة،” قال عثمان، مشرف المتجر. “لقد رأينا بالفعل المزيد من الاستفسارات في اليومين الماضيين.”
في مغسلة شاين للسيارات المجاورة، يضيف العمال نوبات عمل إضافية. “بمجرد الإعلان عن العيد، يأتي الناس بأعداد كبيرة،” قال هادي فيروزي، المشرف. “الجميع يريد سيارة نظيفة لهذا اليوم.”
“إنه ليس مخططًا له. يحدث فجأة،” قال هادي.
الخياطون يتسابقون مع الزمن لتجهيز المقاسات في اللحظات الأخيرة
في خياطة الأمين في الرولة، الشارقة، الجو متوتر ولكنه مركز. داخل المتجر الصغير، تتدلى الكندورات غير المكتملة بدقة، وعليها أوقات التسليم.
“لدينا عملاء يتصلون كل ساعة يسألون، ‘هل سيكون جاهزًا إذا كان العيد غدًا؟’” قال نسيم أحمد، صاحب المحل.
“البعض يجلب تعديلات عاجلة مثل الأكمام، الطول، إصلاحات صغيرة لكنهم يريدونها في نفس اليوم.”
وأضاف أن عدم اليقين بشأن رؤية الهلال يجعل التخطيط صعبًا. “إذا تم الإعلان عن العيد فجأة، تصبح الليلة هي ليلتنا الأكثر ازدحامًا. قد نعمل حتى ساعات الصباح الباكر.”
“بعض العملاء الذين قدموا طلبات متأخرة يضطرون للاستعداد في منازلهم وارتداء الزي الجديد في متجرنا والتوجه مباشرة إلى المسجد،” أضاف أحمد.
المخابز تزيد الإنتاج طوال الليل
تعمل العديد من المخابز في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بالفعل بكامل طاقتها مع اقتراب العيد، وتتلقى الطلبات باستمرار حتى قبل الإعلان الرسمي.
“لا ننتظر الإعلان للبدء،” قال عبد الرحمن من مخبز الشماسين. “لقد بدأ الناس بالفعل في تقديم طلبات الكعك والمعجنات والحلويات العربية. اليوم هو عادة أكثر أيامنا ازدحامًا.”
وقال إنه بينما يتم تحضير بعض الأصناف مسبقًا، فإن الضغط الحقيقي يتزايد مع اقتراب العيد. “ستعمل أفراننا طوال الليل إذا تمت رؤية الهلال اليوم. نزيد الإنتاج ونبقي موظفين إضافيين جاهزين لأنه بمجرد تأكيد العيد، تأتي الطلبات في اللحظة الأخيرة أيضًا.”
وفقًا له، التحدي ليس في بدء العمل، بل في مواكبة الطلب. “يصبح العمل بلا توقف. من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل، نقوم بالخبز والتعبئة والإرسال باستمرار.”
في جميع هذه الأعمال، يبقى شيء واحد مشتركًا — كل شيء يعتمد على إعلان واحد.
“لا نحتفل بالعيد بنفس طريقة الآخرين،” قال رضوان من الصالون. “بالنسبة لنا، يبدأ العيد عندما يأتي الإعلان، وعندها يبدأ العمل الحقيقي.”