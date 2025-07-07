سباق الزاهية يُشعل صيف الشارقة: 450 متسابقاً يتحدّون الحرارة في مضمار تسوّق

عاد سباق الزاهية في نسخته الخامسة يوم الأحد 6 يوليو، ليجمع المتسابقين في سيتي سنتر الزاهية في سباق داخلي فريد من نوعه.

ويهدف هذا الحدث، الذي يتم تنظيمه كجزء من المبادرات المجتمعية التي يطلقها مجلس الشارقة الرياضي، إلى تشجيع السكان من جميع الأعمار - وخاصة الأطفال - على البقاء نشيطين وممارسة اللياقة البدنية خلال أشهر الصيف الحارة.

وفاز حامد المعلا، وسيف العلوي، وحميد الحمادي بالألقاب في النسخة الخامسة، بمشاركة 450 متسابقًا تنافسوا في ثلاث فئات، شملت مسافات 800 متر، و4 كيلومترات، و8 كيلومترات. وأُقيم السباق الداخلي بحضور جماهيري كثيف من زوار المركز التجاري.

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ويأتي هذا الحدث ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من صيف الشارقة الرياضي "إجازتنا مختلفة"، التي انطلقت يوم الاثنين 30 يونيو وتستمر حتى 31 يوليو. وتُعد هذه المبادرة السنوية من أبرز الفعاليات التي ينظمها المجلس، بمشاركة الأندية الرياضية والتخصصية في الإمارة.

ويستهدف البرنامج الأولاد والبنات من عمر 7 إلى 12 سنة ومن 13 إلى 17 سنة، ويقدم حزمة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، وتلاوة القرآن الكريم، والألعاب الإلكترونية، والأنشطة الرياضية المتنوعة، والمسابقات الثقافية التي تقام في الأندية، إلى جانب ورش عمل توعوية وتثقيفية.

ستقوم لجنة التقييم بزيارات ميدانية إلى أندية الشارقة الرياضية لتقييم تطبيق كل نادٍ للبرنامج. بعد إتمام عملية التقييم، وبناءً على معايير محددة، سيتم الإعلان عن ثلاثة أندية رياضية فائزة وثلاثة أندية متخصصة.

ويشارك في هذه النسخة أندية الشارقة، البطائح، الحمرية، الذيد، مليحة، المدام، خورفكان، دبا الحصن، كلباء، الشارقة للصقارين، الشارقة للشطرنج للرجال، الشارقة للفروسية والسباق، الثقة للمعاقين، خورفكان للمعاقين، كلاسيك كارز، الشارقة الدولية للرياضات البحرية، وادي الحلو للسيدات، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

ويتضمن البرنامج خمسة أسابيع مواضيعية: "أنا مبدع"، "هنا الشارقة"، "أنا المجتمع"، "أنا رياضي"، و"أنا المستقبل". وستعتمد لجنة التقييم على معايير دقيقة لاختيار الرياضات والأندية المتخصصة الفائزة بناءً على استيفائها للمعايير المعتمدة.