سباق الروح الإيجابية: شرطة دبي تكرم الفائزين بجوائز نقدية

تم توزيع جوائز نقدية إجمالية بلغت 54 ألف درهم للفائزين في سباق الروح الإيجابية للجري، الذي نظمه نادي ضباط شرطة دبي تحت إشراف الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وأُقيمت الفعالية في أكاديمية شرطة دبي، واشتملت على ثلاث فئات سباق مثيرة: سباق 10 كيلومترات، سباق 5 كيلومترات، وسباق 2.5 كيلومتر، حيث خصص الأخير شريحة خاصة للمشاركين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

وأُقيم سباق الجري "الروح الإيجابية" بالتزامن مع أنشطة سوق رايب الشهيرة، بهدف تعزيز اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية والوعي الاجتماعي. وشهد الحدث إقبالاً كبيراً بلغ 37 ألف مشارك، من العدائين المحترفين إلى الوافدين الجدد الذين يسعون لتحسين مستويات لياقتهم البدنية.

كما شكل الحدث فرصة مهمة لرفع الوعي حول القضايا الأمنية الحرجة. وأكد العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، على دور السباق في تعزيز السلامة العامة.

وسلط الضوء على مبادرات مهمة مثل مخاطر تعاطي المخدرات، ومنصة الجرائم الإلكترونية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، والاستخدام السليم لخدمات الطوارئ مثل رقم الطوارئ 999 وخط الطوارئ غير الطارئ 901. كما تم تذكير المشاركين بخدمة (عين الشرطة)"Eye Police"، وهي أداة لتعزيز سلامة المجتمع.

وحظيت الفعالية بدعم كبير من قيادات شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام للشؤون الإدارية، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.