سباق الروح الإيجابية: شرطة دبي تكرم الفائزين بجوائز نقدية
تم توزيع جوائز نقدية إجمالية بلغت 54 ألف درهم للفائزين في سباق الروح الإيجابية للجري، الذي نظمه نادي ضباط شرطة دبي تحت إشراف الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.
وأُقيمت الفعالية في أكاديمية شرطة دبي، واشتملت على ثلاث فئات سباق مثيرة: سباق 10 كيلومترات، سباق 5 كيلومترات، وسباق 2.5 كيلومتر، حيث خصص الأخير شريحة خاصة للمشاركين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.
وأُقيم سباق الجري "الروح الإيجابية" بالتزامن مع أنشطة سوق رايب الشهيرة، بهدف تعزيز اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية والوعي الاجتماعي. وشهد الحدث إقبالاً كبيراً بلغ 37 ألف مشارك، من العدائين المحترفين إلى الوافدين الجدد الذين يسعون لتحسين مستويات لياقتهم البدنية.
كما شكل الحدث فرصة مهمة لرفع الوعي حول القضايا الأمنية الحرجة. وأكد العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، على دور السباق في تعزيز السلامة العامة.
وسلط الضوء على مبادرات مهمة مثل مخاطر تعاطي المخدرات، ومنصة الجرائم الإلكترونية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، والاستخدام السليم لخدمات الطوارئ مثل رقم الطوارئ 999 وخط الطوارئ غير الطارئ 901. كما تم تذكير المشاركين بخدمة (عين الشرطة)"Eye Police"، وهي أداة لتعزيز سلامة المجتمع.
وحظيت الفعالية بدعم كبير من قيادات شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام للشؤون الإدارية، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.
وأشار اللواء احمد محمد رفيع إلى أن مثل هذه المبادرات تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي المتمثلة في خلق مدينة آمنة وتعزيز سعادة المجتمع.
من جانبه، أكد اللواء الدكتور مراد أهمية السباق كمنصة لتعزيز نمط الحياة الصحية والتناغم المجتمعي، كما شدد على التزام شرطة دبي باستضافة الفعاليات المستدامة التي تساهم في تعزيز رفاهية الجمهور.
وفي ختام الفعالية، عبّر الرائد عادل محمد حسن عبدالله، مدير مشروع نادي الضباط، عن فخره بالمشاركة الكبيرة والنجاح الذي تحقق، مشيراً إلى أن الحماس الذي أبداه جميع الفئات العمرية فاق التوقعات. كما أكد على خطط لتوسيع الفعالية في العام المقبل للوصول إلى عدد أكبر من المشاركين وتعزيز الشراكة المجتمعية.
اختتمت الفعالية بحفل توزيع الجوائز، حيث قام اللواء رفيع واللواء الدكتور مراد بتقديم الجوائز للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من فئات السباق. وتم الاحتفال بإنجازاتهم، ليكون ذلك بمثابة ختام لحدث ناجح.