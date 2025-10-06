سباق التراث: 7 قرى إماراتية تستضيف تحدي اللياقة والثقافة بجائزة نصف مليون درهم

بينما تستعد دولة الإمارات لموسم الطقس الأفضل خلال الشتاء، تم الإعلان عن تحدٍ رياضي جديد ومثير؛ لا يقتصر على اختبار القدرات البدنية فحسب، بل يشغل العقل ويسمح للمشاركين بأن يصبحوا مستكشفين.

تتكون سلسلة "سباق قرى الإمارات" من سبعة سباقات ستُقام في جميع الإمارات السبع. والجانب الأروع هو أن مسار السباقات سيُقام في قرى تراثية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، مما يتيح للمشاركين فرصة فريدة لتجربة مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية والثقافات.

إحياء التراث وتعزيز السياحة

يتم تنظيم السلسلة في إطار "عام المجتمع 2025"، بالشراكة مع شركة "أدنوك" وبالتعاون مع المجالس الرياضية والبلديات وهيئات السياحة في جميع الإمارات. وتُقام السلسلة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنمية وأسر الشهداء ورئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

تعمل السباقات كمنصة ثقافية ومجتمعية، حيث تعرض التنوع الطبيعي لدولة الإمارات وتراثها الغني. ووفقاً للموقع الرسمي، ستُقام السباقات "بدءاً من مسارات القرى والطرق الساحلية وصولاً إلى مسارات الصحراء ودروب الجبال". وستُسلط العروض الإماراتية التقليدية الضوء على الهوية الوطنية والتراث، بينما تروج السباقات نفسها للفرص الثقافية والسياحية في القرى الواقعة عبر الإمارات.

تقويم السباقات وجوائزها

ستُقام السباقات على مدار سبعة عطلات نهاية أسبوع، بدءاً من 11 أكتوبر في الفجيرة وتنتهي بسباق الختام في أبوظبي في 6 ديسمبر.

جدول السباقات:

11 أكتوبرقدفع الفجيرة

18 أكتوبرمصفوت عجمان

25 أكتوبرالرمس رأس الخيمة

1 نوفمبرفلج المعلاأم القيوين

22 نوفمبردبا الحصن الشارقة

29 نوفمبرالليسيلي دبي

6 ديسمبرالشويب (السباق الختامي)أبوظبي

سيتم توزيع جائزة نقدية إجمالية قدرها 500,000 درهم عبر جميع سباقات السلسلة.

التسجيل مفتوح الآن على الموقع الإلكتروني لسلسلة "سباق قرى الإمارات". المبادرة مفتوحة للعائلات والنساء والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمدارس والشركات والأندية الرياضية، كما أنها ترحب بالمشاركين من جميع مستويات اللياقة البدنية.