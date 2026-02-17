سباقات ومنافسات عمالية ضمنَ مبادرةِ "دبي 7×7"

تم يوم الاثنين، 16 فبراير، تكريم الفائزين في الدورة السادسة من "جائزة تقدير" خلال حفل خاص. وقد توسعت الجائزة، التي انطلقت في عام 2016 لتكريم أماكن العمل والعمال في قطاع الإنشاءات، لتشمل قطاعات الصناعات الغذائية، والضيافة، والنقل والمواصلات.

وخلال الحفل، تم الإعلان عن مبادرة رياضية للمناطق العمالية تبدأ مع حلول عيد الفطر المبارك.

مبادرة العيد الرياضية

ستتضمن مبادرة "دبي 7×7"، التي تقام بالتعاون بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ومجلس دبي الرياضي، سبع رياضات تُمارس على مدار سبعة أيام متتالية في ثلاث مناطق عمالية. وتستهدف المبادرة أكثر من 20 ألف فرد من القوى العاملة في مختلف أنحاء الإمارة.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات في أول أيام عيد الفطر، وتختتم بسباق للجري ومباريات نهائية لكل رياضة من الرياضات المدرجة. تعكس هذه المبادرة الالتزام بتعزيز جودة الحياة والرفاهية البدنية والذهنية للعمال.

الفائزون بجوائز "تقدير"

خلال حفل توزيع الجوائز، حصلت شركة "باير الشرق الأوسط" (Bayer Middle East FZE) على تصنيف 7 نجوم، بينما حصلت شركة "إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط" على تصنيف 6 نجوم. وشملت قائمة الفائزين بفئة 5 نجوم كلاً من: بتروناش (Petronash FZE)، مجموعة دلسكو (Dulsco Group)، شركة كراون الإمارات (Crown Emirates Company LTD)، أريس ماريان (Aries Marine)، إس دي الشرق الأوسط (SD – Middle East LLC)، ونستله دبي للتصنيع.

كما حصلت شركات من مختلف القطاعات مثل العقارات والتصنيع والخدمات المهنية وغيرها من الصناعات الحيوية على جوائز في فئات فرعية.

وعلى مر السنين، ألهمت الجائزة الشركات في مختلف قطاعات اقتصاد دبي لتحسين بيئات العمل، وتعزيز الإنتاجية، وحماية الحقوق.

وصرح اللواء عبيد مهير بن سرور بأن الجائزة، على مدار عقد كامل، كانت بمثابة أداة تطوير مؤسسية فعالة مع دفع تحسن كبير في مقاييس الأداء. وكشفت الإحصائيات عن مشاركة 15,677 مشاركاً في الدورات المختلفة لـ "جائزة تقدير"، مع تكريم 165 شركة، وزيادة في المشاركة بنسبة 23% بشكل عام.

تهدف "تقدير" إلى تعزيز قيم العمل اللائق وتقوية سمعة دبي كمدينة توفر بيئة جيدة للعمل والإنجاز، وهو ما يعكس رؤية الإمارات في تمكين الناس باعتبارهم الثروة الحقيقية للأمة.