سبائك ذهبية لـ 5 مقيمين في مسابقة "بيج تيكيت"

أعتقد أن كل من يعيش في الإمارات العربية المتحدة قد سمع عن "بيغ تيكيت" - تراه على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأخبار، وحتى في مطار أبوظبي،" قال. "قبل عام تقريبًا، شكّلتُ مجموعة من 20 شخصًا من صالتي الرياضية، ومنذ ذلك الحين ونحن نشتري التذاكر معًا شهريًا. كان الأمر رائعًا حقًا. نحن جميعًا سعداء للغاية ونخطط لتقاسم الجائزة الذهبية بالتساوي. لقد قرّبتنا هذه التجربة أكثر فأكثر."