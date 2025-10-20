سبائك ذهبية لـ 5 مقيمين في مسابقة "بيج تيكيت"

فاز خمسة مشاركين من الإمارات العربية المتحدة والهند وبنجلاديش وسريلانكا في مسابقة Big Ticket October لهذا الأسبوع، حيث حصل كل منهم على سبيكة ذهب عيار 24 قيراطًا تزن 250 جرامًا.
يحتفل أ.أ.، وهو مواطن إماراتي يبلغ من العمر 39 عامًا ويقيم في أبوظبي، بفوزه. وقد دأب الموظف الحكومي على شراء التذاكر منذ أن رأى إعلانًا في عام 2023.
قال ضاحكًا: "في الواقع، فاتني النداء الفائز، لذا لم أكن حتى على دراية بفوزي. ومع ذلك، الفوز يبقى فوزًا، مهما كانت الجائزة أو المكافأة، وأنا ممتن للغاية لحصولي على هذه السبيكة الذهبية". يخطط لاستخدام قيمة الجائزة للسفر إلى جزر المالديف.
محمد نليم، مصرفي سريلانكي يبلغ من العمر 63 عامًا ويقيم في المملكة العربية السعودية منذ 19 عامًا، فاز أيضًا بالجائزة. وبينما تعيش عائلته في سريلانكا، يواصل نليم دعمهم والبقاء على تواصل معهم.
تعرّف على "بيج تيكيت" لأول مرة قبل سبع سنوات من خلال صديق باكستاني. قال: "كان صديقي يشتري التذاكر بانتظام، وهكذا سمعتُ لأول مرة عن "بيج تيكيت". بدأتُ أنا وصديق آخر بشراء التذاكر. بعد فترة، توقفتُ، ولكن عندما رأيتُ إعلانات "بيج تيكيت" على يوتيوب مجددًا، قررتُ أن أُجرّب حظي مرة أخرى، هذه المرة بمفردي".
عندما تلقى ناليم اتصال الفوز، قال إنه شعر بالصدمة والفرح الغامر. وأضاف: "كنت في حالة من عدم التصديق في البداية، لكنني في أعماقي كنت أشعر دائمًا أنني سأفوز يومًا ما. يمكنني القول إنني جسّدت هذا الشعور بنفسي". وهو يخطط لإهداء سبيكة الذهب لزوجته، التي ستستخدمها في صنع مجوهرات لابنتهما. وأضاف: "سأواصل تجربة حظي وأشجع زملائي في البنك على فعل الشيء نفسه. بنك Big Ticket يقوم بعمل رائع في مساعدة الناس، وخاصة المحتاجين".
احتفل منصور أحمد، المغترب البنغلاديشي البالغ من العمر ٢٤ عامًا، والمقيم في دبي منذ أربع سنوات، بفوزه مع مجموعة من أصدقائه. كانت هذه أول مرة يشتري فيها تذكرة.
سمعتُ لأول مرة عن "بيغ تيكيت" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقررتُ تشكيل مجموعة مع عشرة من أصدقائي لتجربة حظنا. تخيلوا حظي! كانت هذه أول مرة نشتري فيها، وفزنا! نحن جميعًا في غاية السعادة والامتنان.
سيتم توزيع الجائزة بالتساوي بين المجموعة. وأضاف: "نخطط لمواصلة شراء التذاكر معًا. إنها تجربة لن ننساها أبدًا".
فاز أجيث صموئيل، البالغ من العمر 44 عامًا، وهو مهندس ميكانيكي من ولاية كيرالا ويقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ 19 عامًا، بسبيكة ذهبية. يشارك في السحوبات مع مجموعة من أصدقائه الذين ازداد عددهم من ثلاثة إلى عشرة على مر السنين.
قال: "يا إلهي، كان الأمر مذهلاً وغير متوقع. إنها أول مرة أتلقى فيها جائزة كهذه". وأوضح أجيث أن المجموعة تشتري التذاكر شهريًا دون انقطاع، ويعتزم مواصلة هذا التقليد. أما بالنسبة لأرباحه، فلم يقرر بعد ما سيفعله بها، مشيرًا إلى أن المجموعة ستقسمها أولًا. نصيحته للآخرين: "استمروا في الشراء، واستمروا في المحاولة، وستفوزون بالتأكيد يومًا ما".
واحتفل فيبين فاسوديفان، 37 عاماً، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات من ولاية كيرالا ويعيش في دبي منذ 10 سنوات، بفوزه مع مجتمع الصالة الرياضية الخاص به.
أعتقد أن كل من يعيش في الإمارات العربية المتحدة قد سمع عن "بيغ تيكيت" - تراه على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأخبار، وحتى في مطار أبوظبي،" قال. "قبل عام تقريبًا، شكّلتُ مجموعة من 20 شخصًا من صالتي الرياضية، ومنذ ذلك الحين ونحن نشتري التذاكر معًا شهريًا. كان الأمر رائعًا حقًا. نحن جميعًا سعداء للغاية ونخطط لتقاسم الجائزة الذهبية بالتساوي. لقد قرّبتنا هذه التجربة أكثر فأكثر."
الجائزة الكبرى لشهر أكتوبر والعروض الترويجية الأخرى
يقدم "بيج تيكيت" جائزة كبرى بقيمة 25 مليون درهم إماراتي لشهر أكتوبر، وسيتم الإعلان عنها خلال السحب المباشر في 3 نوفمبر. سيتأهل المشاركون الذين يشترون تذكرتين بين 1 و24 أكتوبر تلقائيًا لمسابقة "الفوز الكبير"، حيث يمكن لأربعة مشاركين محظوظين حضور السحب المباشر والفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 150,000 درهم إماراتي. سيتم الإعلان عن الفائزين في 1 نوفمبر على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"بيج تيكيت".
ويحظى المشاركون في سلسلة سيارة الأحلام بفرصة الفوز بسيارة نيسان باترول في 3 نوفمبر وسيارة مازيراتي جريكالي في 3 ديسمبر، مما يجعل تشكيلة المكافآت لهذا الشهر أكثر إثارة.