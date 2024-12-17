سانتا كلوز وأقزامه يضيئون شجرة عيد الميلاد في القرية العالمية

استقبلت القرية العالمية، إحدى الوجهات العائلية الأكثر شعبية في دبي، موسم الأعياد بحفل إضاءة الشجرة الاحتفالية الشهير.

ويبلغ ارتفاع الشجرة 21 متراً وهي مزينة بزخارف موسمية جميلة، ويحرسها سانتا كلوز وأقزامه الموثوق بهم، الذين يمثلون الثقافات من جميع أنحاء العالم.