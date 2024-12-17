سانتا كلوز وأقزامه يضيئون شجرة عيد الميلاد في القرية العالمية
استقبلت القرية العالمية، إحدى الوجهات العائلية الأكثر شعبية في دبي، موسم الأعياد بحفل إضاءة الشجرة الاحتفالية الشهير.
ويبلغ ارتفاع الشجرة 21 متراً وهي مزينة بزخارف موسمية جميلة، ويحرسها سانتا كلوز وأقزامه الموثوق بهم، الذين يمثلون الثقافات من جميع أنحاء العالم.
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وتستمر الاحتفالات حتى نهاية العام الجديد، لتختتم يوم الأحد 5 يناير 2025.
تميزت إضاءة الشجرة التقليدية بوصول سانتا كلوز وأقزامه، الذين دخلوا إلى المسرح الذي تم بناؤه بجانب الشجرة.
وتضمن العرض خطابًا موجزًا لسانتا، على خلفية موسيقى ذات طابع خاص، وقطع من الورق الملون الأبيض، والثلج والفقاعات.
أتيحت للأطفال فرصة مقابلة سانتا ومساعديه، في حين استمتعت العائلات بفرصة التقاط صور ومقاطع فيديو لا تُنسى تحت الشجرة المزينة بزخارف جميلة في مسيرة الاحتفال.
تم إطلاق احتفالات الموسم التاسع والعشرين في القرية العالمية، وتتضمن أنشطة ثلجية جديدة للأطفال وعائلاتهم في ساحة المطاعم.