سام ألتمان ينال أول دكتوراه فخرية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

منحت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة أول دكتوراه فخرية للرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان.
أقيم الحفل في مقر الجامعة في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
جاءت هذه الدكتوراه الفخرية تقديراً لإسهامات ألتمان في تطوير الذكاء الاصطناعي كأداة ذات أثر واقعي. وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إن مسيرة ألتمان تتماشى مع رؤية الإمارات في ريادة الذكاء الاصطناعي والابتكار.
شاهد فيديو الحفل هنا:
يُعرف مؤسس OpenAI بشكل خاص بإطلاقه برنامج ChatGPT، وهو روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه الإجابة على طيف واسع من الأسئلة، بدءاً من وصفات الطعام السهلة التحضير وصولاً إلى مراجعات الكتب. كما يمكنه كتابة الشعر وتوليد صور للأفراد بأنماط مختلفة، مثل أسلوب "غيبيلي" أو صيحة "صندوق باربي".
وقد أثارت هذه القدرات نقاشات واسعة، حيث يجادل الفنانون والنقاد ومستخدمو ChatGPT حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي. وحذر خبراء من خطر سيطرة التكنولوجيا على الفنون أو استخدامها كبدائل للمعالجين النفسيين.
إلا أن الروبوت، المتاح مجاناً، يمكن أن يكون مساعداً مفيداً في الأبحاث والاستفسارات اليومية والحصول على إجابات سريعة ومختصرة.
سعت الإمارات إلى الاستفادة من موجة التكنولوجيا عبر قطاعات مختلفة – ليس فقط في سوق العمل أو بين البالغين، بل أيضاً لدى الأطفال. فقد أصبحت الدولة السباقة في دمج الذكاء الاصطناعي كمادة ضمن المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال.
وفي وقت تسعى فيه الدول لوضع أطر حوكمة للتكنولوجيا، عمدت الإمارات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لصياغة القوانين. وأعلنت الدولة في وقت سابق من هذا العام عن إنشاء مكتب جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي للذكاء التشريعي التنظيمي، يضم جميع القوانين الاتحادية والمحلية في الإمارات، وفق ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.