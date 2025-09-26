سام ألتمان ينال أول دكتوراه فخرية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

وفي وقت تسعى فيه الدول لوضع أطر حوكمة للتكنولوجيا، عمدت الإمارات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لصياغة القوانين. وأعلنت الدولة في وقت سابق من هذا العام عن إنشاء مكتب جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي للذكاء التشريعي التنظيمي، يضم جميع القوانين الاتحادية والمحلية في الإمارات، وفق ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.