سامانثا برابهو تطلق رحلة الوعي الصحي من قمة "مليار متابع" في دبي

وفي حديثها خلال "قمة المليار متابع" وهي واحدة من أكبر معارض صناع المحتوى في العالم والمنعقدة حالياً في دبي، استذكرت سامانثا الأيام الأولى التي أعقبت تشخيصها، ووصفت شعورها بالارتباك وعدم اليقين بشأن المكان الذي تتوجه إليه للحصول على معلومات موثوقة. وقالت: "عندما بدأت في البحث عن إجابات لأول مرة، كنت في مكان مظلم للغاية.. كنت أعلم أن هناك محتوى متاحاً، لكنني لم أكن أعرف من أين أبدأ".