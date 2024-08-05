سالك: مواقع وهمية تستخدم اسم الشركة للاحتيال

ويتم تداول موقع إلكتروني وهمي يستخدم صورة الرئيس التنفيذي لشركة سالك، إبراهيم الحداد، ويذكر الموقع أن الرئيس التنفيذي "قد أبرم للتو اتفاقية مع الحكومة للسماح لجميع المواطنين بالاستثمار في أسهم سالك من خلال منصة التداول الجديدة الخاصة بها".

وأضاف الموقع: "لديك فرصة فريدة لكسب 9,700 دولار (حوالي 35,600 درهم) شهرياً من خلال الاستثمار في أسهم سالك بدءاً من 250 دولاراً (حوالي 917 درهماً)".

كما يطلب الموقع من الأفراد تقديم أسمائهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم المحمولة في الإمارات.

وفيما يلي صورة للموقع الوهمي: