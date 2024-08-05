سالك: مواقع وهمية تستخدم اسم الشركة للاحتيال
دحضت شركة "سالك"، مشغل بوابة التعرفة المرورية في دبي، الادعاء بأنها تقدم "دخلاً شهرياً يقدر بـ 35.600 درهم" من خلال الاستثمار في أسهمها، ووصفت ذلك بالاحتيال.
وفي بيان لصحيفة "خليج تايمز"، قالت الشركة المدرجة في في سوق دبي المالي، أن هناك زيادة في "الوعود الكاذبة بفرص استثمارية في سالك". ودعت الشركة العملاء إلى الحصول على جميع المعلومات من خلال قنواتها الرسمية.
ويتم تداول موقع إلكتروني وهمي يستخدم صورة الرئيس التنفيذي لشركة سالك، إبراهيم الحداد، ويذكر الموقع أن الرئيس التنفيذي "قد أبرم للتو اتفاقية مع الحكومة للسماح لجميع المواطنين بالاستثمار في أسهم سالك من خلال منصة التداول الجديدة الخاصة بها".
وأضاف الموقع: "لديك فرصة فريدة لكسب 9,700 دولار (حوالي 35,600 درهم) شهرياً من خلال الاستثمار في أسهم سالك بدءاً من 250 دولاراً (حوالي 917 درهماً)".
كما يطلب الموقع من الأفراد تقديم أسمائهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم المحمولة في الإمارات.
وفيما يلي صورة للموقع الوهمي:
ويتم تداول أسهم سالك المدرجة في سوق دبي المالي بالدرهم الإماراتي وليس بالدولار كما يدعي الموقع. وأغلقت أسهم مشغل بوابة التعرفة المرورية يوم الجمعة عند 3.380 درهماً للسهم الواحد، مرتفعة بنسبة 0.595%. وتعتبر سالك من أكثر الأسهم المطلوبة نظراً لنموذج العمل الذي يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة.
وفي بيان، نصحت سالك عملائها والمستثمرين الحاليين أو المحتملين "بالحذر من المواقع الإلكترونية المزيفة ورسائل البريد الإلكتروني وعمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي التي تسيء استخدام اسم الشركة".
وجاء في البيان: "في الأشهر الأخيرة، كانت هناك زيادة في رسائل التصيد الاحتيالي التي تعد زوراً بفرص استثمارية في سالك، وتقوم بمشاركة روابط غير آمنة لإعادة شحن الحسابات وشراء البطاقات".
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بعدم النقر على الروابط المشبوهة أو الإعلانات المنبثقة وننصح بزيارة الموقع الرسمي لقنوات التواصل لشركة سالك للحصول على آخر التحديثات الأمنية".
وقامت سالك مؤخراً بتحديث شروطها وأحكامها لسائقي السيارات والعملاء، مع تحديد غرامة قصوى قدرها 10000 درهم لكل مركبة في السنة.
وبموجب الشروط التي تم إصدارها حديثاً، فإن الحد الأقصى لإجمالي الغرامات المتعلقة بنظام التعرفة "سالك" التي قد يتم فرضها على كل مركبة بسبب المخالفة يجب ألا يتجاوز 10000 درهم في أي سنة تقويمية معينة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، كما ذكر البيان.