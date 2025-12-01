"سالك" تعزز تصنيفها الاستثماري بـ 1.14 مليار درهم أرباح والتسعير المرن

تم رفع تصنيف شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة في دبي، بعد أن أعلنت عن أداء مالي قوي، وطبقت تسعيرًا متغيرًا للتعرفة، وأضافت بوابتين جديدتين للتعرفة خلال العام الماضي.

وقالت الشركة إن تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية قد تم رفعه من قبل وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية (Fitch Ratings) من A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومع ذلك، ذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي — حيث هي مدرجة — أنه لا توجد لديها خطط فورية لإصدار ديون عامة.

طبقت سالك تسعيرًا متغيرًا للتعرفة اعتبارًا من 31 يناير 2025، وأضافت بوابتي تعرفة جديدتين في نوفمبر 2024 — مما رفع عدد البوابات إلى 10 في جميع أنحاء دبي.

تم تشغيل بوابتي التعرفة الجديدتين — الواقعتين عند جسر الخليج التجاري على شارع الخيل، و"الصفا جنوب" على شارع الشيخ زايد بين شارع الميدان وشارع أم الشيف — في نوفمبر من العام الماضي.

أعلنت شركة سالك أيضًا عن أرباح قوية للأشهر التسعة، حيث سجلت صافي ربح بلغ 1.14 مليار درهم لهذه الفترة، بزيادة قدرها 39.1% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية، ووضع سيولة صحي، وتوليد تدفق نقدي مستدام وقوي.

وحتى 30 سبتمبر 2025، سجلت سالك نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Net Debt/EBITDA) تبلغ 2.61x للأشهر الاثني عشر الماضية، وهي أقل بكثير من تعهد دينها البالغ 5.0x، وولدت تدفقًا نقديًا حرًا بقيمة 1.47 مليار درهم لفترة التسعة أشهر، بزيادة 39.5% على أساس سنوي، وبهامش تدفق نقدي حر يبلغ 64.7%.

العوامل الرئيسية الأخرى التي أدت إلى رفع تصنيف سالك الائتماني من الدرجة الاستثمارية هي موقعها الحصري في نظام الطرق المدفوعة في دبي، وانخفاض مستوى المديونية، واتفاقية الامتياز الطويلة الأجل مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، مما يضمن استقرار توليد التدفق النقدي على المدى الطويل.

قال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة سالك: "يعكس رفع التصنيف الائتماني لسالك قوة المركز المالي للشركة، وكفاءة إدارتها، وقدرتها على تحقيق أداء تشغيلي ومالي يتماشى مع أعلى المعايير العالمية. وتُعد هذه الخطوة مؤشراً مهماً على ثقة المؤسسات الدولية في نموذج عمل سالك وفي قوة نظام النقل الذكي في دبي".

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لسالك: "في أعقاب نتائج أدائنا الاستثنائي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، يسعدنا رفع تصنيفنا الإيجابي من الدرجة الاستثمارية. هذا التحديث هو دليل على قوة المركز المالي لسالك والتنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا".

وأضاف الحداد: "على الرغم من عدم وجود خطط فورية لدينا لإصدار دين عام، فإن الحفاظ على تصنيف من الدرجة الاستثمارية يضمن أننا في وضع جيد للوصول إلى أسواق رأس المال عند الحاجة".