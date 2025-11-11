"سافي" تتيح 40,000 وظيفة متخصصة خلال العقدين القادمين﻿ في أبوظبي

ستوفر المجموعة فرص عمل متخصصة عبر كامل سلسلة القيمة، ابتداءً من البحث والتطوير، إلى تصميم النماذج الأولية واختبار المركبات، ثم إنتاج المكونات التي تدخل في التصنيع التسلسلي لهذه المركبات. بعد ذلك، يوجد مجال التصنيع، ثم ننتقل إلى النشر والتشغيل والصيانة وكل ما يلي ذلك، بحسب تصريح الهاشمي لصحيفة الخليج تايمز على هامش قمة أبوظبي للقيادة الذاتية 2025 التي أقيمت في العاصمة الإماراتية يوم الاثنين.