ساعد أطفالك على استكشاف الأنشطة - دون ضغوط

قد يكون مساعدة الأطفال على استكشاف الأنشطة اللامنهجية أمرًا مثيرًا، ولكنه قد يكون أيضًا مُرهقًا للآباء والأطفال على حد سواء. فمع كثرة الخيارات والتوقعات، من السهل أن يتحول المرح إلى ضغط.