ساعة الصحراء الذهبية﻿ تُجسّد تقاليد الإمارات في "أسبوع دبي للساعات"

صانع الساعات البالغ من العمر 75 عامًا هو صانع ساعات علم نفسه بنفسه، وتعد كل قطعة من أعماله ثمرة حب وإبداع. يقضي السويسري عاماً كاملاً تقريباً في صنع كل ساعة من ساعاته، والتي يقتنيها العديد من الأثرياء والمشاهير. وخلال إحدى زياراته إلى دولة الإمارات، استلهم فكرة ساعته الأخيرة. قال: "كنت في أبوظبي في شهر مارس لتسليم ساعة كُلِّفت بصنعها، وقمت برحلة إلى صحراء العين، كانت رائعة وهادئة لدرجة أنني استلهمت منها فكرتي لصناعة ساعتي التالية."