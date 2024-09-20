ساعات عمل جزئية لجسر آل مكتوم حتى يناير 2025
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أمس الخميس، أنه سيتم تشغيل جسر آل مكتوم جزئياً حتى 16 يناير 2025، بسبب أعمال الصيانة.
وسيتم إغلاق الجسر الرئيسي من الاثنين إلى السبت من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحاً، ولمدة 24 ساعة في عطلات نهاية الأسبوع في أيام الأحد.
ويتعين على السائقين التخطيط لرحلتهم مسبقاً باستخدام طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد.
وفيما يلي الطرق البديلة التي يمكن لسائقي السيارات استخدامها:
من ديرة إلى بر دبي:
جسر انفينيتي عبر طريق بني ياس وشارع الخليج وشارع الكورنيش.
نفق الشندغة عبر طريق بني ياس وشارع الخليج.
جسر القرهود عبر طريق بني ياس وطريق الشيخ راشد.
معبر الخليج التجاري عبر طريق بني ياس وطريق الشيخ راشد وشارع الرباط.
من بر دبي إلى ديرة:
جسر انفينيتي أو نفق الشندغة عبر طريق طارق بن زياد وطريق خالد بن الوليد وشارع الخليج.
جسر القرهود عبر طريق عود ميثاء وطريق الشيخ راشد.
معبر الخليج التجاري عبر شارع عود ميثاء وشارع الخيل دبي.