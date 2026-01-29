ساعات عمل أقل.. إنتاجية أعلى: "رمضان" يعيد ضبط إيقاع العمل في الإمارات

خلال شهر رمضان، سيعمل موظفو القطاع الخاص ساعات أقل بساعتين من المعتاد، مما يمنحهم وقتاً أطول لقضائه مع أحبائهم. وبينما سيكون لدى الموظفين ساعتان أقل لإنجاز عمل يوم كامل، يقول خبراء الموارد البشرية إن رمضان سيعمل كفترة "إعادة ضبط"، حيث يصبح الموظفون أكثر تعمداً وتركيزاً في كيفية تنظيم يوم عملهم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد قدمت في سنوات سابقة ساعات عمل مخفضة وأنماط عمل مرنة للقطاعين العام والخاص للمساعدة في تخفيف مشقة الصيام. ويقول قادة الموارد البشرية إنه على الرغم من أن الأيام القليلة الأولى قد تكون مرهقة، إلا أن تقليص ساعات العمل خلال رمضان يمكن أن يجعل الموظفين يعملون بكفاءة أكبر، وبتركيز وبقصد أكبر.

فترة إعادة التكيف

قال أسامة خان، الأستاذ المساعد في السلوك التنظيمي بكلية لندن للأعمال، إن الأيام القليلة الأولى من الصيام في رمضان قد تكون صعبة؛ حيث سيتعين على الناس التكيف مع جداول نوم جديدة، بما أن العرف في رمضان هو الاستيقاظ لتناول وجبة السحور قبل بدء الصيام عند الفجر. كما يتعين عليهم التكيف مع مواعيد الوجبات المتغيرة والصيام المطول، مما قد يؤثر مؤقتاً على التركيز والطاقة.

وأضاف خان: "غالباً ما تكون الأيام الأربعة أو الخمسة الأولى من رمضان هي الأصعب، حيث يتكيف الجسم مع أنماط الأكل والترطيب والنوم الجديدة. وبمجرد مرور مرحلة التكيف هذه، يبلغ الكثير من الناس عن مستوى طاقة أكثر استقراراً واستدامة طوال اليوم".

ومع ذلك، أشار خان إلى أنه بدون وجود سياسات داعمة في مكان العمل، مثل المرونة أو تفهم المدير، يمكن أن تبدو هذه "فترة التكيف" شاقة. ورغم ذلك، قال إن رمضان هو شهر يقوم فيه الكثير من الناس بـ "إعادة ضبط" أنفسهم من خلال إعادة تنظيم المهام، وقص الأنشطة غير الضرورية، والتركيز على العمل ذي التأثير العالي.