ساعات العمل المرنة حل سحري لزحام"الاثنين" في الإمارات

قال خبراء إن أوقات البدء المرنة أيام الاثنين يمكن أن تخفف من ضغوط العمل في الإمارات، حيث تظهر أدلة متزايدة أن ضغط الازدحام المروري في بداية الأسبوع يستنزف الموظفين بهدوء قبل أن يبدأ أسبوع العمل.
يمكن أن يكون للتعديلات الصغيرة مثل الأوقات المرنة، وعدد أقل من الاجتماعات عالية الضغط في وقت مبكر من اليوم، والمهام الأخف في صباح يوم الاثنين، وتعاطف أكبر من المديرين، تأثير كبير على الإنتاجية.
“يجب التعامل مع يوم الاثنين كيوم انتقالي، وليس يوم ضغط،” قالت فداء حسن، أخصائية علم النفس السريري في أسبريس من الكلمة. “عندما يبدأ الناس الأسبوع بهدوء، فإنهم يؤدون بشكل أفضل لبقية الأسبوع.”
بالنسبة للكثيرين في الإمارات، لا يبدأ أسبوع العمل بالرسائل الإلكترونية أو الاجتماعات أو المواعيد النهائية. بل يبدأ في الازدحام المروري.
حتى قبل فتح أجهزة الكمبيوتر المحمولة، يكون العديد من الموظفين متعبين بالفعل، ومجهدين، ومستنزفين ذهنياً بعد قضاء ساعات في ازدحام يوم الاثنين البطيء. قال الخبراء إن هذا الإجهاد المبكر يؤثر على التركيز والمزاج والطاقة — حتى قبل أن يبدأ العمل بشكل صحيح.
تسلط دراسة حديثة لاتجاهات التوظيف أجرتها روبرت والترز الضوء على هذا الانقسام المتزايد. فبينما قال 53 بالمائة من الموظفين إن أيام الاثنين هي أيام العمل الأكثر قيمة، قال 62 بالمائة إنهم يفضلون عدم التنقل إلى المكتب أيام الاثنين. والسبب الرئيسي، كما قال الخبراء، ليس ضغط العمل بل ضغط الوصول إلى العمل.
وجدت دراسة مشتركة لعام 2024 أجرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عدداً متزايداً من الشركات الخاصة تقدم بالفعل خيارات عمل عن بعد ومرنة، مع استعداد العديد منها لتوسيعها. أظهرت الدراسة أن أوقات البدء المرنة والعمل عن بعد المحدود يمكن أن يقللا بشكل كبير من الازدحام المروري خلال ساعات الذروة في جميع أنحاء دبي، مما يخفف الضغط على الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ زايد وشارع الخيل.
قال قادة الموارد البشرية في الإمارات إن ازدحام يوم الاثنين أصبح أحد أكبر تحديات مكان العمل في الإمارات.
قالت سوزان غاندي، مديرة الموارد البشرية في بيوت ودوبيزل، إن المشكلة ليست في مدى بعد سكن الموظفين، بل في مدى الإجهاد وعدم القدرة على التنبؤ برحلتهم اليومية.
“بغض النظر عن المسافة، فإن الجلوس في حركة مرور بطيئة أو مزدحمة صباح أيام الاثنين يمكن أن يكون محبطًا ومستنزفًا عقليًا،” قالت. “بحلول الوقت الذي يصل فيه الناس إلى العمل، قد يشعرون بالفعل بالإرهاق.”
وأضافت أن ضغط يوم الاثنين غالبًا ما يكون أسوأ بالنسبة للآباء، حيث تتزامن أوقات توصيل الأطفال إلى المدارس، مما يزيد من ازدحام الطرق.
“بدلاً من التعامل مع هذا على أنه مشكلة أداء، تحتاج الشركات إلى تصميم صباح أيام الاثنين بشكل أكثر تفكيرًا، مع تفهم ومرونة من المديرين،” قالت غاندي.
تشجع العديد من الشركات العمل من المكتب أيام الاثنين لتحسين التعاون والعمل الجماعي. لكن متخصصي الموارد البشرية قالوا إن التنقلات الطويلة يمكن أن تلغي هذه الفوائد أحيانًا.
قالت ريهانا شاهجاهان، رئيسة قسم استقطاب المواهب في عزيزي للتطوير، إن الموظفين الذين يقضون ساعات في حركة المرور غالبًا ما يصلون مرهقين عقليًا، حتى لو كانوا حاضرين جسديًا.
“قد يحضر الناس الاجتماعات، لكنهم أقل تفاعلاً ويستغرقون وقتًا أطول للوصول إلى الإنتاجية الكاملة،” قالت شاهجاهان. “هذا صحيح بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يتنقلون من الشارقة أو عجمان إلى مناطق مزدحمة مثل شارع الشيخ زايد.”
في بعض الحالات، يستنزف الجهد المبذول للوصول إلى العمل الطاقة التي كان من المفترض استخدامها للتعاون.
قال علماء النفس إن هناك سببًا واضحًا لشعور التنقلات يوم الاثنين بأنها أثقل.
أوضحت فداء حسن، أخصائية علم النفس السريري في أسبريس من الكلمة، أن التنقلات المجهدة تدفع الجسم والعقل إلى وضع الإجهاد حتى قبل بدء العمل.
“عندما يبدأ شخص ما الأسبوع بتنقل طويل ومجهد، يتفاعل الجسم على الفور،” قالت. “بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى العمل، قد يشعرون بالفعل بالتعب والتوتر والإرهاق العقلي.”
يقلل هذا الإجهاد المبكر من الصبر والتركيز. قد يشعر الناس بمزيد من الانزعاج في الاجتماعات، ويكافحون للتركيز على المهام الصغيرة، ويتخذون قرارات أسرع وأقل تفكيرًا.
“تبدو أيام الاثنين أثقل لأن الجسم ينتقل من الراحة إلى المسؤولية،” قالت. “حتى التنقل العادي يمكن أن يبدو أصعب في بداية الأسبوع.”
وجدت الدراسة أن العديد من الموظفين يشعرون أن العمل من المنزل أيام الاثنين يساعدهم على بدء الأسبوع بسهولة.
بدون ضغط حركة المرور، غالبًا ما يشعر الناس بالهدوء والتحكم بشكل أكبر. قال علماء النفس إن هذا يسمح للدماغ بالتحول ببطء إلى وضع العمل، مما يحسن التركيز والتوازن العاطفي.
قالت حسن إن بدء الأسبوع من المنزل يساعد على توفير الطاقة الذهنية ويمنح الموظفين شعورًا بالتحكم، مما يحسن الاستعداد العام لليوم.
ومع ذلك، يؤكد قادة الموارد البشرية أن العمل عن بعد ليس الحل للجميع. تستفيد بعض الفرق من الاجتماعات الشخصية في وقت مبكر من الأسبوع، ولكن فقط عندما يصل الموظفون مستعدين ذهنياً، وليس مرهقين.
بينما قد يبدو إجهاد يوم الاثنين قابلاً للإدارة في البداية، يحذر علماء النفس من أن الإجهاد المتكرر في بداية كل أسبوع يمكن أن يؤدي ببطء إلى الإرهاق.
“عندما يتكرر الإجهاد ويصبح لا مفر منه، يمكن أن يستنزف الناس عاطفياً بمرور الوقت،” قالت حسن. “هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم المشاركة وتقليل الدافع.”
وأضافت أن التعرف على هذه الأنماط مبكرًا يسمح لكل من الموظفين وأصحاب العمل بإجراء تغييرات صغيرة قبل حدوث ضرر طويل الأمد.