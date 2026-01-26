ساعات العمل المرنة حل سحري لزحام"الاثنين" في الإمارات

قال خبراء إن أوقات البدء المرنة أيام الاثنين يمكن أن تخفف من ضغوط العمل في الإمارات، حيث تظهر أدلة متزايدة أن ضغط الازدحام المروري في بداية الأسبوع يستنزف الموظفين بهدوء قبل أن يبدأ أسبوع العمل.

يمكن أن يكون للتعديلات الصغيرة مثل الأوقات المرنة، وعدد أقل من الاجتماعات عالية الضغط في وقت مبكر من اليوم، والمهام الأخف في صباح يوم الاثنين، وتعاطف أكبر من المديرين، تأثير كبير على الإنتاجية.

“يجب التعامل مع يوم الاثنين كيوم انتقالي، وليس يوم ضغط،” قالت فداء حسن، أخصائية علم النفس السريري في أسبريس من الكلمة. “عندما يبدأ الناس الأسبوع بهدوء، فإنهم يؤدون بشكل أفضل لبقية الأسبوع.”

بالنسبة للكثيرين في الإمارات، لا يبدأ أسبوع العمل بالرسائل الإلكترونية أو الاجتماعات أو المواعيد النهائية. بل يبدأ في الازدحام المروري.

حتى قبل فتح أجهزة الكمبيوتر المحمولة، يكون العديد من الموظفين متعبين بالفعل، ومجهدين، ومستنزفين ذهنياً بعد قضاء ساعات في ازدحام يوم الاثنين البطيء. قال الخبراء إن هذا الإجهاد المبكر يؤثر على التركيز والمزاج والطاقة — حتى قبل أن يبدأ العمل بشكل صحيح.

تسلط دراسة حديثة لاتجاهات التوظيف أجرتها روبرت والترز الضوء على هذا الانقسام المتزايد. فبينما قال 53 بالمائة من الموظفين إن أيام الاثنين هي أيام العمل الأكثر قيمة، قال 62 بالمائة إنهم يفضلون عدم التنقل إلى المكتب أيام الاثنين. والسبب الرئيسي، كما قال الخبراء، ليس ضغط العمل بل ضغط الوصول إلى العمل.

وجدت دراسة مشتركة لعام 2024 أجرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عدداً متزايداً من الشركات الخاصة تقدم بالفعل خيارات عمل عن بعد ومرنة، مع استعداد العديد منها لتوسيعها. أظهرت الدراسة أن أوقات البدء المرنة والعمل عن بعد المحدود يمكن أن يقللا بشكل كبير من الازدحام المروري خلال ساعات الذروة في جميع أنحاء دبي، مما يخفف الضغط على الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ زايد وشارع الخيل.