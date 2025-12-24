سارة شاجاهان..مراهقة تقتفي أثر والدها فوق رمال الإمارات

بالنسبة لسارة شاجاهان، لم تكن الصحراء مكاناً للخوف، بل كانت مكاناً للذاكرة. ففي السادسة عشرة من عمرها فقط، ركبت ناقة لمسافة تقارب 600 كيلومتر عبر صحراء الإمارات العربية المتحدة، متبعةً مساراً سلكه والدها قبل نحو عقد من الزمان. وما بدأ كقصة نشأت وهي تسمعها في المنزل، أصبح رحلتها الخاصة هذا الشتاء.