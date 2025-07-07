سارة الحوسني: طموح وزاري وابتكار بيئي يسطع في سماء التفوق الإماراتي

من بين نخبة المتفوقين أكاديمياً في الإمارات العربية المتحدة الذين كرمهم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان في حفل استقبال سنوي، برزت طالبة واحدة: سارة إسماعيل الحوسني — الطالبة الأولى في الإمارة التي تتجاوز طموحاتها حدود الفصول الدراسية بكثير.

سارة، خريجة المسار النخبة الأولى في عجمان وتبلغ من العمر 17 عاماً، تحلم بأن تصبح وزيرة إماراتية وتؤمن أنه بالعمل الجاد والمثابرة، فإن هذا الطموح ليس بعيد المنال.

لحظة تقدير وتأثير عائلي

عند لقائها بصاحب السمو الشيخ حميد النعيمي، الذي هو أيضاً عضو المجلس الأعلى للاتحاد، عبرت سارة عن سعادتها بالتقدير السامي.

وقالت سارة لصحيفة "الخليج تايمز" في مقابلة: "عندما صافحت صاحب السمو (حاكم عجمان) شعرت أن كل سنوات الجهد والتفاني كانت تستحق تلك اللحظة بالذات". وأضافت: "كانت عيني مليئة بالفخر، وكم أتمنى أن أتجمد تلك اللحظة في ذاكرتي إلى الأبد".

عند تلقيها نبأ إنجازها الأكاديمي المتميز، قالت سارة: "تقبلته وقلت 'الحمد لله' لأنني أؤمن أن كل ما حدث كان بفضل الله".

عكست ردة فعل والديها أيضاً ما يعنيه إنجازها لهما. وتذكرت: "انهمرت الدموع – دموع الفرح الخالصة". "في تلك اللحظة، شعرت أنني لم أحقق هذا لنفسي فحسب، بل لعائلتي ولكل من دعمني على طول الطريق".