سائق توصيل في دبي يعيد 15 ألف درهم لعميل دفع بالخطأ

بالنسبة لعامل التوصيل شركة "نون محمد محسن نذير"، كان الأمر بمثابة صدمة عندما أحصى النقود في نهاية نوبته. قال: "استمريت في التحقق من تفاصيل التسليم وحساب النقود. تساءلت إن كانت عيناي تخدعانني، وأن هناك صفراً مفقوداً. تأكدت من زملائي أنني لم أخطئ في الحساب. ثم فكرت إن كان قد أعطاني أحدهم إكرامية كبيرة، لكن لا أحد يقدم إكرامية بهذا الحجم."

"اتصلت بي والدتي من باكستان في ذلك الوقت، وأوضحت لها حيرتي، ونصحتني بالاتصال بكاجيتان والتأكد منه على الفور، وأخبرتني ألا أحتفظ بدرهم واحد من تلك الأموال دون أن أستفسر منه".