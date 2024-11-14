سائق تاكسي يفوز في"تحدي رأس الخيمة للسكري 2024"

وأكدت "ساجي" على أهمية شرب كميات وفيرة من الماء يومياً، تتراوح بين أربعة إلى خمسة لترات، إلى جانب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم. كما اتبعت نظاماً غذائياً نباتياً صارماً، ركزت فيه على تناول السلطات، مع الامتناع التام عن الكربوهيدرات. وقالت: "لقد خسرت خمسة كيلوغرامات من وزني وأشعر الآن بمزيد من النشاط والحيوية. في السابق، كنت أشعر بالتعب والنعاس دائماً، لكنني الآن أتمتع بالحيوية والنشاط".