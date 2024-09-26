سائقو حافلات المدارس: من الاسترخاء إلى العمل الموسمي

وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، قال "ستيف بورنيل"، المدير الإداري لمجموعة خدمات النقل المدرسي (STS): "لا يمكنني التحدث عن كيفية توظيف أصحاب العمل الآخرين، ولكن عندما نقوم بتوظيف موظفينا، سواء كانوا سائقينا أو حراس الحافلات أو الفنيين أو الموظفين الإداريين أو المديرين، فإنهم يعملون بدوام كامل. نحن ندفع رواتبهم لمدة 12 شهراً في السنة، بغض النظر عن ذلك. يتم منحهم إجازات مدتها 30 يوماً كل عام. نحن نشجع سائقي حافلات المدارس لدينا على العودة إلى ديارهم كل عام، حتى يحصلوا على بدل طيران كل عام، وليس كل عامين ".