سائقو حافلات المدارس: من الاسترخاء إلى العمل الموسمي
تشكل سلامة ورفاهية الطلاب أولوية قصوى في دولة الإمارات، وكذلك الحال بالنسبة لرفاهية الأشخاص الذين ينقلونهم إلى المدرسة كل يوم.
بينما يستمتع الطلاب بإجازة لمدة شهرين خلال العطلة الصيفية الطويلة، فإن سائقي الحافلات المدرسية الذين يعملون لدى شركات النقل لديهم أيضًا الفرصة لأخذ استراحة، مما يسمح لهم بالاسترخاء لمدة 30 يومًا على الأقل كل عام.
ومع ذلك، قد يتولى بعض السائقين المتعاقدين وظائف موسمية، مثل القيادة في المخيمات الصيفية أو الحافلات السياحية أو وسائل النقل العام، لزيادة دخلهم بينما بالنسبة للآخرين تكون العطلة الصيفية فرصة للاسترخاء والسفر إلى بلدانهم الأصلية وقضاء الوقت مع العائلة.
"تشجيعهم على العودة إلى المنزل سنويًا"
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، قال "ستيف بورنيل"، المدير الإداري لمجموعة خدمات النقل المدرسي (STS): "لا يمكنني التحدث عن كيفية توظيف أصحاب العمل الآخرين، ولكن عندما نقوم بتوظيف موظفينا، سواء كانوا سائقينا أو حراس الحافلات أو الفنيين أو الموظفين الإداريين أو المديرين، فإنهم يعملون بدوام كامل. نحن ندفع رواتبهم لمدة 12 شهراً في السنة، بغض النظر عن ذلك. يتم منحهم إجازات مدتها 30 يوماً كل عام. نحن نشجع سائقي حافلات المدارس لدينا على العودة إلى ديارهم كل عام، حتى يحصلوا على بدل طيران كل عام، وليس كل عامين ".
وأضاف "لقد استقدمنا جميع موظفينا من الخارج، لذا فهم بحاجة إلى الراحة والتعافي. وعندما تُغلق المدارس خلال فترات الراحة القصيرة، فإنهم يعودون أيضًا إلى بعض التدريبات التي يحتاجون إليها".
مثل أي شخص آخر، يحق لهؤلاء السائقين الحصول على الأعياد الوطنية، كما يحق لهم الحصول على ساعات عمل إضافية إذا طُلب منهم العمل في أيام العطل الرسمية.
في الغالب، تقدم شركات نقل الحافلات مجموعة واسعة من خدمات النقل والخدمات الفنية ليس فقط للتعليم ولكن حتى لقطاعات الأعمال التجارية، وتوظيف موظفيها في أماكن أخرى بشكل متقطع خلال العطلات.
وأضاف أن "بعض الموظفين هم أيضًا جزء من نقل موظفي المترو الذي يقدم خدماته على مدار 365 يومًا في السنة. وخلال الأعياد الوطنية، لا يزال المترو يعمل، لذا يتقاضون نصف راتبهم مقابل ذلك".
التحديات اللوجستية
وحتى لو ظلت المدارس مغلقة لمدة شهرين تقريبًا، سلط بورنيل الضوء على بعض التحديات اللوجستية.
"لنفترض أن 70% من موظفينا يرغبون في الذهاب في إجازة خلال فترة زمنية مدتها ثمانية أسابيع، ولكنهم لا يستطيعون المغادرة في اليوم نفسه. فهم يترددون في المغادرة. وفي الوقت نفسه، قد يضطرون إلى الخضوع لبعض برامج التدريب".
وأضاف "لقد واجهنا مواقف صعبة في السابق عندما تعرضت باكستان وجنوب الهند للفيضانات. لذا، يمكنك أن تتخيل مدى التوتر الذي شعرنا به قبل ثلاثة أسابيع من بدء الدراسة عندما كانوا خارج البلاد".
تحديث اللوائح والبروتوكولات
وأوضح بورنيل أنه عندما يعود السائقون، فإنهم يستأنفون جلسات التطوير المهني أو التدريب على السلامة للبقاء على اطلاع دائم باللوائح والبروتوكولات.
"قد يختبر العديد من السائقين هذه المدارس والطرق الجديدة. ويتضمن التحضير فترة زمنية مدتها 30 يومًا للعمليات، بينما يتم تخصيص الأيام الثلاثين المتبقية للتجنيد والتوجيه والتدريب وعودة السائقين من الإجازة."
كما يُطلب من سائقي حافلات المدارس إكمال تدريب تجديدي، بما في ذلك تدريب سنوي إلزامي على السلامة. وأضاف: "يعد تدريب السلامة هذا أمرًا بالغ الأهمية، لأنه لا يتعلق فقط باتباع القواعد من أجلها. إنه مدونة سلوك فيما يتعلق بالتفاعل مع الطلاب. هناك أشياء لا يجب عليك القيام بها".
غالبًا ما تتضمن هذه التدريبات قواعد حول المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال الجسدي مع الطلاب.
يتم تدريب السائقين على فهم أن أي تفاعل جسدي يجب أن يكون ضمن حدود الاحتراف ويسترشد ببروتوكولات واضحة لمنع أي سلوك غير لائق.
وأضافت بورنيل: "في حالة وقوع حادث محتمل، إذا مد السائق ذراعه لمنع الطالب من التعثر، فهذا أمر مفهوم. لذلك، نحتاج إلى التأكد من أننا قمنا بإجراء فحوصات الخلفية الصحيحة وأن لدينا المستوى المناسب من الأشخاص المؤهلين لقيادة الحافلة. علاوة على ذلك، فإن حراس الحافلات لدينا رائعون. لهذا السبب نطلق عليهم حراس الحافلات، وليس المربيات أو الموصلات. إنهم يساعدون كل طفل في الصعود يومياً، ويضمنون ربط أحزمة الأمان، ويساعدون في النزول من الحافلة، ويسلمون الطالب إلى الشخص البالغ المعين".